मुंबई

Zeeshan Siddique Death Threat : बाबा सिद्दीकींच्या हत्येनंतर आमदार झिशान सिद्दीकींना धमकी 'वडिलांच्या हत्येच्या वेळी नशिबाने वाचलास, आता...'

Zeeshan Baba Siddique Case : माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर त्यांचे पुत्र आणि आमदार झिशान सिद्दीकी यांना पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकीच्या संदेशानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे.
Zeeshan Siddique Death Threat mumbai

Zeeshan Siddique Death Threat mumbai

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Zeeshan Siddique Latest News : राज्याचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर पुत्र आणि आमदार झिशान सिद्दीकी यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी झिशान अख्तर याने व्हॉइस नोटद्वारे ही धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणानंतर मुंबई पोलिसांनी झिशान सिद्दीकी यांच्या सुरक्षेत वाढ केली असून, व्हॉइस नोटचा तपास सुरू केला आहे.

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