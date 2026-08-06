Zeeshan Siddique Death Threat : बाबा सिद्दीकींच्या हत्येनंतर आमदार झिशान सिद्दीकींना धमकी 'वडिलांच्या हत्येच्या वेळी नशिबाने वाचलास, आता...'

Zeeshan Siddique Latest News : राज्याचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर पुत्र आणि आमदार झिशान सिद्दीकी यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी झिशान अख्तर याने व्हॉइस नोटद्वारे ही धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणानंतर मुंबई पोलिसांनी झिशान सिद्दीकी यांच्या सुरक्षेत वाढ केली असून, व्हॉइस नोटचा तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, परदेशातून पाठवण्यात आलेल्या व्हॉइस नोटमध्ये, "तुझ्या वडिलांची हत्या मीच केली होती. आता तुझी पाळी आहे. तू माझ्या प्रत्येक कामात अडथळा आणत आहेस. तुला क्राइम ब्रांचकडे जेवढं पळायचं आहे तेवढं पळ. तुझ्याविरोधात फतवा काढला आहे," अशी धमकी देण्यात आली आहे.याशिवाय, "वडिलांच्या हत्येच्या वेळी तू नशिबाने वाचलास, पण यावेळी तुला सोडणार नाही," असाही इशारा या व्हॉइस नोटमध्ये देण्यात आला आहे..झिशान अख्तर हा बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी असून तो परदेशातून टोळीचे संचालन करत असल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर झिशान सिद्दीकी यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून, व्हॉइस नोटचा डिजिटल फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे..Zeeshan Siddique: झीशान सिद्दीकींचा दिवसभर पाठलाग; संशयित तरुण नेमका कोण? पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते आणि माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी वांद्रे (पूर्व) येथे झिशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी २७ जणांविरुद्ध मकोका अंतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.