इनर इंजिनिअरिंगसद्गुरू (ईशा फाउंडेशन)सद्गुरू : कर्म निर्माण करण्याची भीती हे सर्वांत वाईट कर्म आहे. कर्म हा काही तुमचा शत्रू नाही; हे समजून घेतले पाहिजे. तुम्ही इथे जिवंत आहात ते केवळ तुमच्या कर्मामुळे. कर्म हा तुमचा शत्रू नाही. सध्या तुमच्या भौतिक शरीराच्या अस्तित्वाचा आधार तुमचे कर्म आहे. जर तुमचे सर्व कर्म तात्काळ काढून टाकले गेले, तर याच क्षणी तुम्ही तुमचे शरीर सोडून जाल. हे तुमचा प्लग ओढून काढण्यासारखे आहे. या क्षणी तुम्ही तुमचे कर्म नष्ट करा आणि याच क्षणी तुम्ही तुमचे शरीर सोडून जाल. तुम्ही तुमच्या शरीराला यापुढे धरून ठेवू शकत नाही. तर कर्म हा एक डिंक आहे; कर्म म्हणजे ते आहे, ज्याने तुमच्या शरीराला एकत्र बांधून ठेवले आहे..सर्व आध्यात्मिक प्रक्रियांद्वारे आपण जे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, ते म्हणजे आपण आपले सर्व कर्म ताबडतोब पुसून टाकत नाही आहोत. आपण जे काही करतो, त्या प्रक्रियेत आपल्याला एक विशिष्ट जागरूकता आणायची आहे. सध्या तुम्ही जर कारमध्ये बसला आहात, तर तुम्ही सीट-बेल्ट लावता. सीट-बेल्ट ही एक चांगली गोष्ट आहे, ती तुमचा जीव वाचवू शकते. पण आता समजा तुम्ही सीट-बेल्ट अशा प्रकारे लावला आहे की, तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही तो उघडू शकत नाही. आता ती तुमची कैद आहे. जेव्हा तुम्ही कारमध्ये बसता, तेव्हा दरवाजा बंद करता. ही एक चांगली गोष्ट आहे; पण समजा तुम्ही कारमध्ये बसलात आणि दरवाजा उघडू शकला नाहीत, तर ते भयंकर आहे, नाही का? तर तुम्हाला फक्त हँडल कुठे आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. जर तुम्हाला हँडल कुठे आहे हे माहीत असेल, मग तुम्ही कर्माचा डोंगर जरी जमा केलात तरी काय समस्या आहे? जोपर्यंत तुमचा हात हँडलवर आहे, मग तुमच्याकडे कर्माचा डोंगर असला तरी, तुम्हाला काय अडचण आहे? कोणतीच अडचण नाही..समस्या कर्मामुळे आलेली नाही, समस्या यामुळे आली आहे, कारण तुम्ही त्यात अडकले जाता, तुम्ही त्यात गुंतून जाता. कर्माशिवाय तुमचे जीवन समृद्ध होत नाही. तुम्ही तुमच्या जीवनात जितके कार्य केले आहे, तितके तुम्ही सध्या समृद्ध आहात. जर तुम्ही काहीच केले नाही, तर तुमचे जीवन समृद्ध असेल का? तर कर्म हा तुमचा शत्रू नाही. प्रत्येक गोष्ट नेमकी काय आहे याबाबत असलेली तुमची अजागरुकता तुमचा शत्रू आहे. मग नवीन क्रमाची किंवा जुन्या कर्माची भीती बाळगण्याची गरज कुठे आहे? नवीन किंवा जुन्या कर्माची भीती बाळगण्याची गरज नाही. तुम्हाला जे करायचे आहे, ते म्हणजे हँडल कुठे आहे ते शोधणे..