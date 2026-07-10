नांदेड

Nanded Politics: हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय! नांदेडमध्ये भाजप-एमआयमला बसला धक्का; विरोधी पक्षनेतेपदाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

Latest Nanded political news High Court order: नांदेड-वाघाळा महापालिकेत एमआयएमच्या विरोधी पक्षनेतेपदाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती; काँग्रेस-वंचित आघाडीच्या याचिकेनंतर महापौरांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
Nanded Municipal Politics: High Court Suspends AIMIM Opposition Leader Appointment

Nanded Municipal Politics: High Court Suspends AIMIM Opposition Leader Appointment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड : नांदेड-वाघाळा महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी एमआयएमचे मसूद खान यांची केलेली नियुक्ती औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्वरूपात स्थगित केली. या प्रकरणी महापौर, मनपा आयुक्त, मसूद खान यांच्यासह संबंधित प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने भाजप, एमआयएमला धक्का मानला जात आहे.

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