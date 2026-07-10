Nanded Politics: हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय! नांदेडमध्ये भाजप-एमआयमला बसला धक्का; विरोधी पक्षनेतेपदाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी एमआयएमचे मसूद खान यांची केलेली नियुक्ती औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्वरूपात स्थगित केली. या प्रकरणी महापौर, मनपा आयुक्त, मसूद खान यांच्यासह संबंधित प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने भाजप, एमआयएमला धक्का मानला जात आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...काँग्रेस व वंचितच्या नांदेड लोकन्याय विकास आघाडीचे गटनेते इंजि. प्रशांत इंगोले व माजी उपमहापौर अब्दुल गफार यांनी महापौरांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. .याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तिवाद करताना काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडीने निवडणुकीनंतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विभागीय आयुक्तांकडे १५ सदस्यांच्या नांदेड लोकन्याय विकास आघाडीची नोंदणी केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे १५ सदस्यांची ही आघाडीच नियमानुसार मोठा विरोधी पक्ष ठरते. मात्र, महापौरांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावत १४ सदस्य असलेल्या एमआयएमला विरोधी पक्षनेतेपद दिले, असा दावा याचिकेत केला. .दरम्यान, मसूद खान यांनी यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल केल्याने त्यांच्या वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापौरांच्या ४ मे रोजीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात ॲड. राजेंद्र देशमुख यांना ॲड. मीनल देशमुख, ॲड. देवांग देशमुख, ॲड. अश्विनी देशमुख यांनी सहकार्य केले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.जानेवारीत मनपा निवडणुकीत भाजपने ८१ पैकी ४५ जागा जिंकून प्रथमच स्पष्ट बहुमतासह सत्ता स्थापन केली. विभागीय आयुक्तांकडे नोंद झालेल्या गटांनुसार भाजपचे ४५ व शिवसेनेचे ४ असे महायुतीचे ४९ सदस्य, काँग्रेसचे १० व वंचित बहुजन आघाडीचे ५ असे नांदेड लोकन्याय विकास आघाडीचे १५ सदस्य, एमआयएमचे १४ सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य आहेत. एक अपक्ष नगरसेवक कोणत्याही गटात सहभागी नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.