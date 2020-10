कोरोना : जिल्ह्यात ताळेबंदीच्या कालावधीत 31 ऑक्टोंबरपर्यंत वाढ- डाॅ. विपीन

नांदेड : कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यात ताळेबंदी (लॉकडाऊन) च्या कालावधी 31 ऑक्टोंबर 2020 पर्यत वाढविण्यात आला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 मधील तरतुदीनुसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेश निर्गमित केला आहे. या आदेशात नमूद केले आहे की, कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने पुढील राष्ट्रीय निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असून पालन न झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक, फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. सार्वजनिक ठिकाणी, घराबाहेर व घरात जेथे लोकांचा वावर आहे तेथे असतांना चेहऱ्याचे तोंडावर व नाकावर मास्कचा वापर न करणाऱ्या व्यक्तींवर 1 हजार रुपये दंड आकारावा. दुकानामध्ये प्रत्येक ग्राहकांमध्ये किमान 6 फूट अंतर राहील याची खात्री करावी तसेच दुकानामध्ये एकावेळी 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींना घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ग्रामीण-शहरी या दोन्ही भागात या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावनी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी करावी. नांदेड जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोणताही कार्यक्रम आयोजित करणेस मनाई करण्यात आली आहे. हेही वाचा - Video - जंगलराज विरोधात काँग्रेस रस्त्यावर; अशोक चव्हाणांच्या उपस्थितीत आंदोलन अटी व शर्तीचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात खुले लॉन, विना वातानुकूलीत मंगल कार्यालय, हॉल सभागृह, घर व घराच्या परिसरात 50 लोकांच्या संपुर्ण कार्यक्रमासाठी मर्यादेत लग्न संबंधित समारंभाचे आयोजन तसेच जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेश-अटी व शर्तीचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक आहे. अंत्यविधी सारख्या कार्यक्रमास 20 पर्यंत व्यक्तींना सामाजिक अंतर ठेवून उपस्थित राहण्यास परवानगी राहील. सार्वजनिक ठिकाणी दारु, पान, गुटखा, तंबाखु इत्यादी सेवन करणेस मनाई नांदेड जिल्ह्यातील कोणत्याही सार्वजनिक अथवा ज्याठिकाणी लोकांचा वावर जास्त प्रमाणात आहे. अशा खाजगी जागेच्या ठिकाणी थूंकणेस मनाई असून थूंकल्यास 1 हजार रुपये दंड आकारावा. सार्वजनिक ठिकाणी दारु, पान, गुटखा, तंबाखु इत्यादी सेवन करणेस मनाई करण्यात आली आहे. कामाच्या ठिकाणी खालील अतिरिक्त निर्देशांचे पालन करणे संबंधितावर बंधनकारक राहील कामावर येताना व कामावरुन सुटताना शारिरीक अंतर पाळणे बंधनकारक शक्य असेल त्या ठिकाणी घरातून काम करण्यास प्राधान्य द्यावे. कामाच्या आणि व्यावसायाच्या वेळा या कार्यालयामध्ये, कामाच्या ठिकाणी मार्केटमध्ये, औद्योगिक तसेच व्यावसायिक आस्थापनेमध्ये गर्दी होणार नाही, अशा पध्दतीने विभागून द्याव्यात. थ्रर्मल स्कॅनिंग, हॅडवॉश, सॅनिटायझर यांची आत व बाहेर जाण्याच्या ठिकाणी व्यवस्था करावी. कामाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा व सामान्य माणसाच्या वापरात येणाऱ्या सर्व जागा व वस्तू यांचे वेळोवेळी सॅनिटायझेशन करण्यात यावे. औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापना यांनी त्यांचे कामगारामध्ये, कामाची पाळी बदलण्याच्या वेळी, जेवणाचे व इतर सुट्टीचे वेळी, कामावर येताना व कामावरुन सुटताना शारिरीक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे. येथे क्लिक करा - नांदेड जिल्ह्यातील एका कुटुंबातील पाच जणांनी घेतली सहस्त्रकुंड धबधब्यात उडी प्रतिबंधित क्षेत्र प्रतिबंधीत क्षेत्रात 19 व 21 मे 2020 च्या आदेशानुसार जिल्ह्यामध्ये तयार करण्यात येत असलेले कन्टेमेंट झोन हे पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील. तेथे केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने पूर्वी दिलेल्या सुचना जशात तसे लागू राहतील. नांदेड जिल्हा कार्यक्षेत्रात पुढील बाबींना मनाई करण्यात आली आहे. (प्रतिबंधित/बंद क्षेत्रे) सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग इंस्टीट्युट हे 31 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत बंद राहतील. परंतू ऑनलाईन, दुरस्थ शिक्षणास परवानगी राहील. चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव, करमणूक, उद्याने, थिएटर, बार, सभागृह, असेंबली हॉल यासारख्या इतर सर्व जागा बंद राहतील. एमएचएने परवानगी दिलेल्या व्यतीरिक्त आंतरराष्ट्रीय वाहतुक. सर्व सामाजिक, राजकिय, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व इतर मेळावे तसेच मोठ्या संख्येने लोक जमा होणारे कार्यक्रम, परिषदा बंद राहतील. या आदेशापुर्वी सर्व अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे दुकाने आस्थापना यांना लागू करण्यात आलेले आदेश जशास तसे लागू राहतील. सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 वाजेंपर्यत चालू राहतील. मेडीकल/औषधांची दुकाने पुर्ण वेळ चालू ठेवण्यास परवानगी राहील. कोव्हीड-19 बाबतच्या प्रतिबंधात्मक उपायोजनाचा वापर करुन राज्यातील रेल्वे सेवा सुरु करण्यात येत आहे यापुर्वी वेळोवेळी परवानगी दिलेल्या बाबी, क्षेत्रे पुर्ववत सुरु राहतील. यापुर्वी दिलेले आदेश या आदेशास सलग्न राहतील आणि सदरचे आदेश 31 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत कायम राहतील. हॉटेल्स, फुड कोर्टस, रेस्टॉरन्टस् आणि बार 5 ऑक्टोंबर 2020 पासून आस्थापनेच्या क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेसह सुरु राहतील. सदर आस्थापना सुरु करण्यासाठी घ्यावयाच्या आवश्यक दक्षतेबाबत पर्यटन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून सविस्तर मार्गदर्शन सूचना निर्गमित करण्यात येतील. ऑक्सीजन उत्पादन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना हालचालीस राज्यात व राज्याबाहेर कोणत्याही प्रकारचे वेळेचे बंधन असणार नाही. राज्य व केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले कोव्हीड-19 बाबतच्या प्रतिबंधात्मक उपायोजनाचा वापर करुन राज्यातील रेल्वे सेवा सुरु करण्यात येत आहे. यापुर्वी परवानगी देण्यात आलेल्या क्रिया, बाबी नेमून दिलेल्या आर्दश कार्यप्रणाली सूचनेप्रमाणे चालू राहतील. जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी, लोकांचा वावर असणाऱ्या तसेच वाहतुकीच्या साधनामध्ये मास्कचा वापर करणे, सॅनिटायझरचा वापर, शारिरीक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे. आदेशाची पायमल्ली करणाऱयाविरुद्ध कारवाई या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांचे विरुद्ध मुख्य सचिव महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पूनवर्सन यांच्याकडील आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनिय / कायदेशील कारवाई संबंधित पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी करावी असेही 1 ऑक्टोंबर 2020 रोजी निर्गमीत केलेल्या आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Corona: Extension of balance sheet period in the district till 31st October Vipin nanded news