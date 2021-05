कोरोनाची साखळी तोडण्यात लोणी खुर्द ग्रामपंचायतीला यश

अर्धापूर (नांदेड) : लोणी खुर्द (ता. अर्धापूर) येथे कोरोना (Corona) महामारीचा शिरकाव झाल्याने लोणी खुर्द ग्रामपंचायतीने (Loni khurd gram panchayat) वेळीच कोरोनाची साखळी तोडण्याकरिता (succeeded in breaking the chain) अर्धापूर तहसीलदार सुजित नरहरी, गटविकास अधिकारी मीना राहतोळे व पुलिस निरीक्षक विष्णूकांत गुट्टे यांच्या सूचनेवरून तालुक्याचे विस्तार अधिकारी डॉ.सुरेश गोखले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. योग्य पद्धतीने परिस्थिती हाताळल्याने कोरोना साखळी तोडणे शक्य झाले आहे. (Loni khurd gram panchayat has succeeded in breaking the chain of corona)

गावात कोरोनाच्या रूग्ण संख्येत वाढ झाल्याने प्रशासन, वैद्यकीय यंत्रणा व ग्रामपंचायत खडबडून जागे झाले. कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी युध्दपाळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले. गावात प्रशासनाने बैठक घेतली. यावेळी गावचे ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्मण नंदोजी लोणे यांच्या अध्यक्षतेत आणि सर्व आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविका व गावचे आजी माजी लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितही बैठक झाली होती.

यावेळी बाजार समितीचे संचालक संजय लोणे यांच्या नेतृत्वाखालील 02 मे ते 15 मे बंदचा निर्णय झाला होता. गावात अँटी कोरोना कवच समितीची स्थापना करण्यात आली. गावातील मुख्य रस्त्यावर बॅरिगेट लावून बंद केले. गावातील सर्व लिफ्ट मशीन मालकांनी, सर्व दुकानदारांनी व गावातील सर्व नागरिकांनी बंद ला चांगला प्रतिसाद दिला.

प्रत्येक जण मास्क घालून स्वच्छतेचे नियम पाळत होता. प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करत होते. ग्रामपंचायतीने पूर्ण गावात सॅनिटारयझरची फवारणी केली, गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी घरीच थांबून सहकार्य केले. वेळोवेळी आरोग्य विभागाकडून आणि आरोग्य सेविकाकडून नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी होती. 15 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा अंटीजेन टेस्टिंग कॅम्प आयोजित केला. यात 16 नागरिकांची अँटीजेन टेस्ट करण्यात आली. सर्व अहवाल निगेटिव्ह प्राप्त झाले. ग्रामपंचायत सदस्य, सुनील पाटील शिंदे, अनिल जाधव, सविता व्यंकटी जाधव, सुभद्राबाई परसराम लोणे, तुकाबाई सटवा शिंदे, यशवंत लोणे, यांनी आपआपल्या वार्डात लक्ष दिले.

आरोग्य विभागाच्या डॉ.खंडागळे, डॉ.भोसले यांनी ही या काळात गावच्या आरोग्याची जबाबदारी पूर्णरित्या पार पाडली. अँटीकोरोना कवच समितीने ही खूप परिश्रम घेतले. यामध्ये कोंडीबा लोणे, बिल्डर दीपक लोणे, शिवाजी कांबळे, सुदास लोणे, सुरेश लोणे, अंकुश लोणे आदीं सर्व समितीचे सदस्य आणि या सर्वांना मदत करण्यासाठी ग्रामपंच्यायतीचे कर्मचारी शंकर सोळंके, पिराजी नरवाडे, संजय धोतरकर, यांनी पुढाकार घेतला. सर्वांनी सहकार्य केल्याबद्दल सरपंच अनुसायाबाई निवृत्तीराव लोणे व उपसरपंच संभाजी रामजी लोणे यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले, त्याचबरोबर गावातील सर्व नागरिक, सर्व लिफ्ट मालक, सर्व दुकानदार यांनी या बंद ला प्रतिसाद देऊन आपल्या गावाची कोरोना साखळी तोडण्यास मदत केल्याबद्दल संजय लोणे यांनी गावचे आभार मानले. (Loni khurd gram panchayat has succeeded in breaking the chain of corona)