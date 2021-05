चारित्र्याच्या संशयावरुन हैवान पतीने केला पत्नीचा खून; अर्धापूर तालुक्यातील घटना, पती अटक

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : पत्नीच्या चारित्र्यावर ( Wife charctor ) संशय घेवून तिच्या डोक्यात लोखंडी राॅड मारुन खून केल्याची घटना मंगळवारी (ता. 11) पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास गणपूर (ता. अर्धापूर ) ( Ardhapur police Ganpur village) येथे घडली. या प्रकरणी अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी पतीस पोलिसांनी अटक केली आहे. The murder of the wife committed by the beastly husband on suspicion of character; Incident in Ardhapur taluka, husband arrested

पोलीस सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, गणपूर येथील गोदावरी काशिनाथ आढाव (वय 45) यांच्या चारित्र्यावर त्यांचे पती काशिनाथ संभाजी आढाव ( वय 55) हे नेहमी संशय घेत असत. यातून त्यांच्यात अनेकवेळा वाद होत असे. यातच काशिनाथ याने आपल्या राहत्या घरी मंगळवारी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास पत्नी गोदावरी गाढ झोपेत असतांना तिच्या डोक्यात लोखंडी राॅड मारुन खून केला. श्रीकांत आढाव यांच्या फिर्यादीवरुन पती विरुद्ध अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून अर्धापूर पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे.

हेही वाचा - आमदार संतोष बांगरच्या संवादामुळे अनर्थ टळला; औंढा तालुक्यातील घटना

घटनास्थळाला उपविभागीय पोलिस अधिकारी (ग्रामिण) बाळासाहेब देशमुख, अर्धापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विष्णूकांत गुट्टे, फौजदार कपील आगलावे यांनी घटनास्थळी भेट देवून माहिती घेतली. तपास पोलिस निरीक्षक विष्णूकांत गुट्टे करित आहेत.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे