Nanded Biodiversity: नांदेडच्या सातपानी बेलाची जगभरात नोंद; कंधारच्या भूमिपुत्र वनरक्षकाच्या संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी

हफीज घडीवाला कंधार : वनसेवेतील कर्तव्य बजावताना वनस्पतीशास्त्राचा ध्यास घेतलेले कंधारचे भूमिपुत्र वनरक्षक शिवसांब घोडके यांच्या संशोधनामुळे नांदेडच्या जैवविविधतेला वेगळी वैज्ञानिक ओळख मिळाली आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या मातीत आढळलेल्या बेलवृक्षाच्या दुर्मिळ सातपानी स्वरूपाची नोंद आता जागतिक वनस्पतीशास्त्रीय पटलावर झाली आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.या संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिकेत नुकतीच प्रसिद्धी मिळाल्याने कंधारचे नावही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचले आहे. भगवान शिवाला अत्यंत प्रिय मानल्या जाणाऱ्या पवित्र बेलवृक्षाच्या पानांमध्ये आढळणाऱ्या या अत्यंत दुर्मिळ बहुदलीय, सातपानी स्वरूपाचा नांदेड जिल्ह्यातील अभ्यास शिवसांब घोडके यांनी सुमारे दोन वर्षे सातत्याने केला. .प्रत्यक्ष क्षेत्रावर निरीक्षणे, नोंदी आणि अभ्यास करून त्यांनी या दुर्मिळ वनस्पतीच्या पानांची रचना, पानिकांची संख्या तसेच अन्य वनस्पतीशास्त्रीय वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला. वनरक्षक घोडके यांनी नांदेड येथील यशवंत महाविद्यालयाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. रमेश चिल्लावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा शोधनिबंध सादर केला..क्षेत्रभेटी दरम्यान आढळलेल्या वनस्पतीचे स्वरूप, पाने, पानिकांची संख्या, रचना आणि इतर वैशिष्ट्यांची शास्त्रीय पद्धतीने नोंद घेण्यात आली. या संशोधनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा अभ्यास केवळ ग्रंथालयीन किंवा सैद्धांतिक स्वरूपाचा नसून प्रत्यक्ष क्षेत्रीय निरीक्षणांवर आधारित आहे. दोन वर्षांच्या सातत्यपूर्ण निरीक्षणातून दुर्मिळ सातपानी बेलाच्या स्वरूपाचा अभ्यास करण्यात आला असून, त्याला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कंधार : सातपानी बेल.संवर्धनासाठी सुविधांची गरज दुर्मिळ वनस्पतींचे दस्तऐवजीकरण, बीजसंग्रह, संवर्धन आणि संशोधनासाठी शासनाने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक वनसंपदेचा अधिक व्यापक अभ्यास होऊ शकतो. नांदेडच्या मातीत आढळलेल्या सातपानी बेलाच्या या दुर्मिळ स्वरूपाला संशोधनाच्या माध्यमातून जागतिक वनस्पतीशास्त्रीय नकाशावर स्थान मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, श्रावण महिन्यात या दुर्मिळ बेलवृक्षाच्या संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाल्याने या अभ्यासाला धार्मिक, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक असे तिन्ही संदर्भ लाभले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.