नांदेड

Nanded Biodiversity: नांदेडच्या सातपानी बेलाची जगभरात नोंद; कंधारच्या भूमिपुत्र वनरक्षकाच्या संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी

Nanded Seven Leaf Bilva Tree Gets Global Recognition: नांदेडच्या मातीत सापडलेल्या दुर्मिळ सातपानी बेलामुळे जिल्ह्याच्या जैवविविधतेला नवी वैज्ञानिक ओळख; वनरक्षक शिवसांब घोडके यांच्या दोन वर्षांच्या क्षेत्रीय संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता
Kandhar Forest Guard Research Gives Nanded Seven Leaf Bilva Tree International Recognition on the Global Botanical Map

Kandhar Forest Guard Research Gives Nanded Seven Leaf Bilva Tree International Recognition on the Global Botanical Map

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सकाळ वृत्तसेवा
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हफीज घडीवाला कंधार : वनसेवेतील कर्तव्य बजावताना वनस्पतीशास्त्राचा ध्यास घेतलेले कंधारचे भूमिपुत्र वनरक्षक शिवसांब घोडके यांच्या संशोधनामुळे नांदेडच्या जैवविविधतेला वेगळी वैज्ञानिक ओळख मिळाली आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या मातीत आढळलेल्या बेलवृक्षाच्या दुर्मिळ सातपानी स्वरूपाची नोंद आता जागतिक वनस्पतीशास्त्रीय पटलावर झाली आहे.

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