Nanded Yellow Alert: नांदेड जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट; विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे व पाऊस अपेक्षित

नांदेड: प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी १६ मार्च रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी १६ व १९ मार्च या चार दिवसांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. १६ व १७ मार्च हे दोन दिवस जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलेली आहे. .१८ ते १९ मार्च हे दोन दिवस जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची अधिक शक्यता वर्तविली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणा आणि जनतेने खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.या गोष्टी कराविजेच्या कडकडाटासह पावसाची पूर्वकल्पना असल्यास बाहेर जाणे टाळा. जर मोकळ्या जागेत असाल आणि जवळपास कुठल्याही सुरक्षित इमारतीचा आसरा नसेल तर सखल जागेत जाऊन गुडघ्यात डोके घालून बसा. आकाशात विजा चमकत असल्यास घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्या..घराच्या बाल्कनी, छत अथवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नका. आपण घरात असाल आणि घरातील विद्युत उपकरणे चालू असतील तर ती त्वरित बंद करा. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब व इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर राहा, पाण्यात उभे असाल तर तत्काळ पाण्यातून बाहेर पडा..या गोष्टी करू नकाआकाशात विजा चमकत असल्यास घरातील लँडलाइन फोनचा वापर करू नका. शॉवरखाली अंघोळ करू नका. घरातील बेसिनचे नळ, पाण्याची पाइपलाइन यांना स्पर्श करू नका तसेच कुठल्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नका. विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे चालू असताना लोखंडी धातूच्या साहाय्याने उभारलेल्या तंबूमध्ये किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नका..उंच झाडाच्या खाली आसरा घेऊ नका, धातूंच्या उंच मनोऱ्याजवळ उभे ठाकू नका, जर आपण घरात असाल तर उघड्या दारातून अथवा खिडकीतून वीज पडताना पाहू नका. हे बाहेर थांबण्याइतकेच धोकादायक आहे.