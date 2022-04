लग्नाची तयारी सुरु असताना कुटुंबावर विघ्न, घरात अचानक लागली आग

अर्धापूर (जि.नांदेड ) : शहरातील संत रोहिदासनगरात राहणारे विनकरे कुटुंब लग्नाची तयारी करित असतानाच गुरुवारी (ता १४) सायंकाळी अचानक घरात आग लागली. यात संसारोपयोगी साहित्य, वधू-वरांसाठी आणलेले कपडे, धान्य जळुन खाक झाली आहे. नगरपंचायतीच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. अर्धापूर (Ardhapur) येथील बालाजी पुंजाजी विनकरे यांच्या कुटुंबातील तरुणाचा रविवारी (ता.१७) विवाह सोहळा असल्याने या विवाहाची जोरदार तयारी सुरू आहे. या सोहळ्याच्या तयारीत असतानाच सायंकाळी पावणे सात वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली. (Wedding Ceremony Preparedness Going On, Fire Broke Out In Home In Ardhapur Of Nanded)

हेही वाचा: 'मनसेने भोंगे लावल्यास त्यावरुन वाढत्या महागाईविषयी जनतेला माहिती द्यावी'

घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडने अचानक पेट घेतला. आगीने घरातील महिला घाबरून गेल्या. आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने मदतीसाठी हाक देण्यात आली. आजुबाजूला राहणारे नागरिक मदतीला धावून आले व आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान आग आटोक्यात येत नाही हे लक्षात आल्यावर नगरपंचायतीच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाचारण करण्यात आले. पण वाहन चालक वेळेवर उपस्थित नसल्याने एकाच धावपळ उडाली. अग्निशमन दलाचे जवान डोईफोडे यांनी तातडीने हालचाल करत आग आटोक्यात आणली. (Nanded)