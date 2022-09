Hindi Din : हिंदी राष्ट्रप्रेमाची भाषा; हिंदी दिनानिमित्त अमित शाहांकडून गौरवोद्गार

सूरत : स्थानिक भाषा आणि हिंदी हे आपल्या सांस्कृतिक प्रवाहाचे प्राण आहेत. हिंदी ही राष्ट्रप्रेमाची भाषा आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदीचा गौरव केला आहे. राष्ट्रभाषा दिनानिमित्त सूरतमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Hindi is language of patriotism Honored by Am