"त्या' बाधिताच्या 7 नातेवाईकांनाही कोरोनाची लागण 

कुरुंदवाड : कुरुंदवाड येथे दोन दिवसापूर्वी कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांच्या 7 नातेवाईकांना कोरोणाची लागण झाली आहे. तर हेरवाड येथील शेतकरी पती-पत्नीला कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे कुरुंदवाड व परिसर कोरोणाच्या भीतीने हादरला आहे. हैदराबाद येथून आलेल्या महिला व बालकाच्या कुटुंबातील 6 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबातील 8 जणांना कोरोणाची लागण झाली आहे. लक्ष्मीनगर येथील कोरोनाची लागण झालेल्या वैद्यकीय अधिकांऱ्याच्या वडिलांनाही लागण झाल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. हेरवाड (ता. शिरोळ) येथील 66 वर्षीय शेतकरी व त्याच्या 55 वर्षीय पती-पत्नीला कोरोनाची लागण झाली. त्यांचा मुलगा पुणे येथे रहिवासी असून तो आठ दिवसांपूर्वी हेरवाड येथे त्यांच्याकडे येऊन गेला होता. त्याला कोरोनाची लागण झाली आहे. 4 दिवसांपूर्वी दोघा पती-पत्नीला ताप आल्याने त्यांनी कुरुंदवाड येथील एका डॉक्‍टरकडे तपासणी केली असता ही कोरोनाची लक्षणे असल्याचे दिसून आल्याने डॉक्‍टरने त्यांना तत्काळ शिरोळ येथील कोरोना तपासणी केंद्राकडे पाठवून त्यांना संस्थात्मक अलगीकरण केले, असता आज त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. ग्रामपंचायतीने यांच्या घराचा आवार सील केला असून निर्जंतुकीकरण करून घेत त्यांच्या घराच्या परिसरातील संपर्कात आलेल्या 27 जणांना संस्थात्मक अलगीकरण करून त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी घेतले आहेत. हेरवाड व कुरुंदवाड परिसरात मिळून आलेल्या रुग्णाने खळबळ उडाली आहे. दृष्टिक्षेप

- हेरवाड येथील शेतकरी पती-पत्नीला कोरोनाची लागण

- सर्वांना शिरोळ येथे संस्थात्मक अलगीकरण

- ग्रामपंचयतीकडून परिसर सील

- घरासह आसपासच्या परिसरात निर्जंतुकीकरण

- संपर्कातील 27 जणांना संस्थात्मक अलगीकरण

Web Title: "7 relatives of the victim were also infected with corona