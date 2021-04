कोल्हापूर : चिंचवाडात मूकबधिर महिलेचा रेल्वे इंजिनच्या धडकेत मृत्यू

गांधीनगर (कोल्हापूर) : रेल्वे रूळ ओलांडताना रेल्वे इंजिनची धडक बसून अश्विनी अमोल धुमाळे (वय 35 वर्षे, रा.चिंचवाड ता. करवीर) या मुकबधीर महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास चिंचवाड स्मशानभूमी जवळ घडली. याबाबत पोलिसाकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी, अश्विनी ही नेहमीप्रमाणे चिंचवाड येथील इलेक्ट्रिकल दुकानात कामास गेली होती. तिच्या अचानक पोटात दुखू लागल्याने ती चिंचवाड येथील घरी येण्यास निघाली. ती मूकबधिर असल्याने तिला बोलता व ऐकण्यास येत नव्हते. चिंचवाड येथील स्मशानभूमी लगत असणारे रेल्वे रूळ ओलांडून ती घरी जात होती. त्याच दरम्यान रेल्वे इंजिन कोल्हापूरहुन मिरजकडे जात होते. हेही वाचा - कोल्हापूर : महाआवास अभियानांतर्गत 7. 41 लाखांची घरकुले पूर्ण; मे 2021 पर्यंत मुदतवाढ रेल्वे ड्रायव्हरने हॉर्न केला पण तिला ऐकु न आल्याने रेल्वे इंजिनची जोराची धडक बसल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. तिच्या घरामध्ये एक भाऊ व बहीण ही मुकबधीर आहेत. एका मुकबधीर इसमाशी तिचा विवाह झाला आहे. या घटनेने चिचवाड परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेची फिर्याद चुलते विजय भाऊ कांबळे यांनी गांधीनगर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. या अपघाताचा तपास पोलिस हवालदार विराज डांगे करत आहेत.

Web Title: accident in gandhinagar kolhapur one lady dead in accident