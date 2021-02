विद्यार्थ्यांसमोर आता ३ महिन्यांत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे आव्हान

शिरोली पुलाची (कोल्हापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झाल्या आणि लगेच दहावी व बारावी परीक्षेच्या तारखाही जाहीर झाल्या आहेत. मात्र, दहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम तीन महिन्यांत कसा पूर्ण करायचा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसह शिक्षक व पालकांना पडला आहे. कोरोनामुळे होणारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अनेक शाळा व महाविद्यालयांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले होते. परंतु, त्याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना म्हणावा तसा फायदा झालाच नाही. २३ नोव्हेंबरपासून शाळांचे काही वर्ग सुरू झाले. शासनाच्या धोरणामुळे २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे; मात्र त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार नाही, असे चित्र आहे. दरवर्षी अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी दहा महिन्यांचा कालावधी असतो. यावर्षी अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया खंडित झाल्याने विद्यार्थी - शिक्षक प्रत्यक्ष संवाद थांबला होता. नोव्हेंबरअखेर काही वर्ग सुरूही झाले. आता तीन महिन्यांवर परीक्षा आल्या असून, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे आव्हान असेल. कोरोनामुळे शिक्षण क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले. तरीही विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त राहून अभ्यास करावा व परीक्षेला सामोरे जावे.

- आर. एस. पाटील, अध्यक्ष, सूर्योदय शिक्षण प्रसारक मंडळ, शिरोली पुलाची कोरोना काळात सरकारच्या धोरणानुसार ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शाळांनी केला; मात्र ग्रामीण भागात मोबाईल रेंजच्या कमतरतेमुळे अडचणी आल्या. आता प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्या. परंतु, कोरोनाची भीती आहेच. अशा परिस्थितीत परीक्षेची तयारी करताना शिक्षक व विद्यार्थ्यांची धांदल उडणार आहे.

- एस. डी. लाड, अध्यक्ष, जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ संपादन- अर्चना बनगे

