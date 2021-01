चंदगडला आता दर शनिवार "सायकल डे'

चंदगड : शहरात दर शनिवार "सायकल डे' म्हणून पाळण्यात येणार आहे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत झालेल्या कार्यक्रमात नगराध्यक्षा प्राची काणेकर यांनी ही घोषणा केली. नगरपंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी, सर्व नगरसेवक याचा अंमल करणार आहेत. त्याशिवाय शहरातील शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, सहकारी संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, नगरपंचायततर्फे नवीन वर्षाच्या सुरवातीला हरित संकल्पाचा निर्धार करून शहरातून सायकल रॅली काढण्यात आली. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत हा उपक्रम राबविला. ग्रामदैवत रवळनाथ मंदिरापासून रॅलीला सुरवात झाली. नगराध्यक्षा प्राची काणेकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक सहभागी झाले होते. त्याशिवाय शहरातील विविध शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक, सभापती ऍड. अनंत कांबळे, पंचायत समितीचे कर्मचारीही सहभागी झाले. मुख्य बाजारपेठेतून पंचायत समिती, पोलिस ठाणे, जुने तहसील कार्यालय मार्गे नवीन वसाहतीतून रॅली फिरून आली. रवळनाथ मंदिरानजीक बाबा गार्डनमध्ये रॅलीची सांगता झाली. या वेळी वसुंधरा बचावची शपथ घेतली. दर शनिवारी सायकलचा वापर करण्याचा निर्णय झाला. सायकल वापरून प्रदूषण कमी करणे आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण राखणे यावर भर देण्यात आला. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

