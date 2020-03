मोठी बातमी - दहावी, बारावीचे वर्ग ऑनलाइनद्वारे घेण्याचा निर्णय... 

बेळगाव - कोरोनाच्या संकटामुळे 2020 - 21 चे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याने दहावी व बारावीचे वर्ग ऑनलाइनद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कमी वेळेत अभ्यासक्रम कशाप्रकारे पूर्ण करावा याबाबतचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती दिली आहे. शिक्षण खात्याच्या वेळापत्रका प्रमाणे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून बारावी तर 29 मेपासून प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू होणार होत्या. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत या परिक्षांबाबत परिस्थिती पासून 21 एप्रिलनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे तर बारावीचा एक पेपर शिल्लक आहे. त्यामुळे यावेळी शैक्षणिक वर्षाला विलंब होण्याची शक्यता गृहीत धरून शिक्षण खात्याने दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना घर बसल्या ऑनलाइन शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काकूचे अंत्यदर्शन घेतले व्हिडिओ कॉलिंगवरूनच ; कोरोनाच्या संचारबंदीने केला नाइलाज... - देशभरात लॉकडाऊन असल्याने शिक्षकांनाही सुट्टी देण्यात आली आहे. सुट्टीच्या काळात शिक्षकांनी ऑनलाईन वर्ग घेण्याबाबत माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची तयारी करावी असे सूचना करण्यात आली आहे.कोरोनाची राज्यातील परिस्थिती पासून कधीपासून विद्यार्थ्यांना शिकवावे याचा निर्णय घेतला जाणार असून शिक्षण खात्याकडून ई - लर्निंगच्या माध्यमातून पुढील शैक्षणिक वर्षांवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे. ई - लर्निंगसाठी आवश्यक असणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची मदत घेतली जाणार असून सध्या दहावी व बारावीसाठी ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात 23 व 24 एप्रिल रोजी होणारी सीईटी ही पुढे ढकलण्यात आली आहे मात्र सीईटी देणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी 20 एप्रिल पासून दूरदर्शनवरून तज्ञ प्राध्यापकांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

Web Title: The Department of Education karnatka has decided to take the lectures through online