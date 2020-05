म्हासुर्लीत सात एकर गायरानावर अतिक्रमण

धामोड : म्हासुर्ली (ता. राधानगरी जि, कोल्हापूर) येथील ग्रामपंचायतीच्या व्यवस्थापनाखाली असणाऱ्या सुमारे सात एकर गायरान जमिनीवर गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून अतिक्रमणे सुरू आहेत. एका दिवसात तब्बल पंचवीस लोकांनी अतिक्रमण करून अर्धवट अवस्थेतील झोपड्या उभारल्या आहेत. येथील स्मशानभूमीही अतिक्रमणाच्या विळख्यातून सुटलेली नाही.

म्हासुर्ली-कळे या मुख्य मार्गाच्या दोन्ही बाजूस गावालगत असणारा गट क्रमांक 80 हा गावातील गुरांच्या कुरणासाठी राखीव गायरान जमीन म्हणून उल्लेखित असणारा सुमारे अकरा एकरांचा भूखंड आहे. यातील चार एकर क्षेत्र हे तुळशी धरणातील धरणग्रस्तांना दिले आहे. उर्वरित जागेपैकी सुमारे सात एकर जमीन ग्रामपंचायतीच्या व्यवस्थापनाखाली आहे. यापैकी काही क्षेत्रावर सुमारे तीस वर्षांपूर्वी बेघरांच्या साठी काही घरे व स्मशानभूमी उभारली आहे. उर्वरित जमिनीत गेल्या दोन दिवसांपासून येथे अतिक्रमण करण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. एका दिवसात सुमारे पंचवीसपेक्षा जास्त नागरिकांनी लाकडी शेड उभारली आहेत. येथील स्थानिक प्रशासन मात्र याबाबत गप्प आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई अद्यापही करण्यात आलेली नाही. ""अतिक्रमण झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे केले आहेत. संबंधित अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तींना ग्रामपंचायतीच्या वतीने नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाईल.''

- राजेंद्र सावत, सरपंच म्हासुर्ली ""अतिक्रमण झालेल्या क्षेत्राची मंगळवारी पाहणी केलेली आहे. या क्षेत्रावर सुमारे पन्नास लोकांनी अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट आहे. येथील ग्रामपंचायत प्रशासनाला कडक आदेश दिले आहेत. येथील अतिक्रमणे काढण्यासाठी कारवाई केली जाईल.'

- मीना निंबाळकर, तहसीलदार राधानगरी

Web Title: Encroachment on seven acres of gyrana in Mhasurli