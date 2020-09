सांगा आम्हाला या काळाचं किती काळ सोसायचं

आजरा ः सोहाळे (ता. आजरा) परिसरात गेले दोन दिवस टस्कर धुमाकूळ घालत आहे. येथील मारुती विश्‍वास कळेकर व धोंडीबा विश्‍वास कळेकर यांच्या सुलगाव हद्दीतील रांगी नावाच्या शेतातील 30 गुंठे भाताचे पीक फस्त करून टाकले आहे. यामध्ये कळेकर बंधूंचे सुमारे पन्नास हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

चाळोबा जंगलात तळ ठोकून असलेला टस्कर दोन दिवसांपासून सोहाळे परिसरात आला आहे. रामतीर्थ व सुलगाव येथील राजाराम पॉईंट जवळ त्याचा वावर आहे. आज पहाटे टस्कराने रांगी नावाच्या शेतातील कळेकर यांच्या शेतात धुमाकूळ घातला. पोटरीला आलेल्या भाताचे नुकसान केले आहे. टस्कराने पीक तुडवून टाकले असून कळेकर बंधूंचे सुमारे पन्नास हजाराचे नुकसान झाले आहे. हाता तोंडाशी आलेली पीक टस्कर उद्‌ध्वस्त करीत असल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. वनविभागाने त्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. गवसे येथेही धुडगूस

सोहाळे परिसरात टस्कर धुमाकूळ घालत असताना दुसरा तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात गवसे परिसरात धुडगूस घालत आहे. दोन्ही टस्करामुळे शेतकरी त्रस्त झाले असून त्यांना आवरायचे कसे असा प्रश्‍न वनविभागासमोर आहे. कोल्हापूर कोल्हापूर कोल्हापूर संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

Web Title: How long did the elephant have to endure?