आजपासून कोल्हापुरकरांना आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पाहण्याची संधी

कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सोमवारी (14) सायंकाळी सहा वाजून 22 मिनिटांपासून पाच मिनिटे पाहण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर गुरूवार (17) पासून रविवार (20) पर्यंत रोज पहाटे हे स्पेस स्टेशन अवकाशात पाहण्याची संधी मिळणार आहे. हे स्पेस स्टेशन पृथ्वीभोवती 90 मिनिटामध्ये एक प्रदक्षिणा पूर्ण करीत असते. त्याचा वेग एका तासाला 17 हजार 500 मैल म्हणजे 28 हजार किलोमीटर एवढा असतो. स्पेस स्टेशनवर पडणाऱ्या सूर्याच्या प्रकाशाचे परावर्तन होत असल्याने हे स्पेस सेंटर पहायला मिळते. हे पाहत असताना विमान अथवा मोठा तारा आकाशामधून जात आहे, असे दिसते. अशी माहिती विवेकांनद महाविद्यालयाचे पदार्थ विज्ञान व खगोलशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. मिलींद कारंजकर यांनी दिली. हेही वाचा - कर्मदरिद्री खासदार नाहीत हे राऊतांनी पटवून द्यावे - स्पेस स्टेशन पश्‍चिम वायव्य दिशेकडून दक्षिण दिशेकडे जाणार आहे. गुरूवारी (17) सकाळी 6 वाजून 7 मिनिटांपासून सहा मिनिटाकरता दक्षिण नैऋत्य दिशेकडून पूर्व ईशान्य दिशेकडे जाणार आहे. शुक्रवारी (18) पहाटे 5 वाजून 20 मिनटापासून एक मिनिटाकरिता दक्षिण आग्नेय दिशेकडून आग्नेय दिशेकडे जाणार आहे. शनिवारी (19) पहाटे 6 वाजून 8 मिनिटांपासून सहा मिनिटांकरिता पश्‍चिम नैऋत्य दिशेकडून उत्तर ईशान्य दिशेकडे जाणार आहे. रविवारी (ता. 20) पहाटे पाच वाजून 24 मिनिटांपासून तीन मिनिटांकरिता पूर्व आग्नेय दिशेकडून ईशान्य दिशेकडे जाणार असल्याचेही प्रा. डॉ. कारंजकर यांनी सांगितले. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: international space station see by kolhapur people from today in kolhapur