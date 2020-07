सुस्पष्ट आदेश येऊ देत, मग शाळा सुरू करू... 

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. शासनाने 30 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला आहे. त्यामुळे शासनाचे सुस्पष्ट लेखी आदेश प्राप्त होईपर्यत जिल्ह्यातील सर्व माध्यमाच्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय शैक्षणिक व्यासपीठच्या बैठकीत झाला. शिवाजी पार्क येथील विद्याभवन येथे ही बैठक आज झाली. अध्यक्षस्थानी व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड होते. शासनाचे 15 जून व 24 जून रोजीच्या निर्णयाबाबत चर्चा झाली. शालेय शिक्षण विभागाने 15 जूनच्या शासन निर्णयात टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याबाबतचा उल्लेख केलेला आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत शाळा समित्यांच्या बैठकीत मंजूरी घेऊन स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्यावी असे सूचित केले आहे. त्यानंतर 24 जूनच्या शासन निर्णयात शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबतचा उल्लेख केला आहे. दोन्ही शासन आदेशामुळे शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तसेच केंद्र शासनाने 30 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढविला आहे. यामध्ये शाळा सुरु करण्याबाबत कोणताही निर्णय नाही. शाळा सुरू करण्याबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश नसताना मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर शाळा सुरू करणे अडचणीचे आहे. याबाबत जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याकडून सातत्याने विचारणा होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत एकवाक्‍यता येण्यासाठी शासनाचे सुस्पष्ट लेखी आदेश प्राप्त होईपर्यत जिल्ह्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आभार मुख्याध्यापक संघाचे लोकल ऑडीटर मिलिंद पांगिरेकर यांनी मानले. दादासाहेब लाड, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुरेश संकपाळ, खासगी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे, सचिव दत्ता पाटील, संस्थाचालक संघाचे सचिव प्रा. जयंत आसगावकर, कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबा पाटील, शिवाजी माळकर, भरत रसाळे, सुधाकर निर्मळे, शिवाजी कोरवी, प्रा. सी. एम. गायकवाड, खजानिस नंदकुमार गाडेकर, संपर्क प्रमुख अशोक हुबळे यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. दृष्टिक्षेप

- शैक्षणिक व्यासपीठची बैठक

- शासनाचे 15 जून व 24 जूनच्या निर्णयावर चर्चा

- दोन्ही शासन आदेशामुळे संभ्रमावस्था

- स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय



Web Title: Let the clear order come