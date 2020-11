इचलकरंजीत मोकाट जनावरांच्या मालकांना नोटीस

इचलकरंजी : शहरात फिरणाऱ्या मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करण्याबाबत पालिका प्रशासन जागे झाले आहे. याबाबत जनावरांच्या मालकांना नोटीस जारी केली आहे. सात दिवसांत मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासाकडून मालकांना दिला आहे. शहरात काही दिवसांपासून पुन्हा मोकाट जनावरांचा उपद्रव वाढला आहे. अपघाताचे प्रमाण वाढले असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. याबाबत नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या आहेत. अनेक मोकाट जनावरे वर्दळीच्या रस्त्यावर ठिय्या मारत आहेत. त्यामुळे वाहतूक ठप्प होत आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत डुकरे पकडण्याची मोहीम राबवली आहे; मात्र मोकाट जनावरांचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पालिका प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा मोकाट जनावरांच्या प्रश्‍नाबाबत कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये जनावरांच्या मालकांना सात दिवसांची नोटीस काढली आहे. यामध्ये मालकांनी मोकाट जनावरे ताब्यात घेऊन त्यांना बांधण्याची व्यवस्था करण्याची सूचना केली आहे. याबाबत कार्यवाही न केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी दिला आहे. भटक्‍या कुत्र्यांचे काय?

पालिका प्रशासनाने गाई, म्हैस, डुकरे व गाढवांचा बंदोबस्त करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. पण भटक्‍या कुत्र्यांचे काय करणार, असा प्रश्‍न सध्या उपस्थित होत आहे. भटक्‍या कुत्र्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव वाढला असून रात्री घराबाहेर पडणे मुश्‍कील होत आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Notice To Owners Of Domestic Animals In Ichalkaranji Kolhapur Marathi News