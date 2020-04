अरे व्वा!... कोरोनाच्या मंदीत शोधली संधी

कोल्हापूर : आखाती देशांत गुळाची विक्री करणाऱ्या तुषार कामत यांनी मंदीच्या काळात उद्योग विस्ताराची नामी संधी शोधली. त्यांनी सेंद्रीय गुळाचे विविध फ्लेवर बनवले. तसेच गुळाचे चॉकलेट आणि बिस्किटे बनवली. आखाती देशातील मोठ्या कंपन्यांपर्यंत त्यांनी उत्पादनांची माहिती पोहचवली. ओमान आणि कुवेत येथून गुळाची मागणी आली. नेहमीच्या निर्यातीत या उत्पादनांमुळे सुमारे 60 टक्के वाढ झाल्याचा दावा कामत यांनी केली.

श्री. कामत यांनी 2018 मध्ये स्टार्टअप अंतर्गत "केनस्टार ऍग्रो फुड्‌स इंडिया' ही कंपनी स्थापन केली. कंपनीव्दारे त्यांनी गूळ निर्यातिचा व्यवसाय सुरू केला. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून गूळ खरेदी करतात आणि आखाती देशात निर्यात करतात. ओमेन आणि कुवेत या देशांशी त्यांचा व्यापार चालतो. सहा महिन्यांपासून जागतिक मंदी आहे. त्यात कोरोना संकटांमुळे सर्वच उद्योगांवर संकट आले. अशा काळात कामत यांनी मात्र उद्योग विस्ताराची संधी शोधली. कामत यांनी सेंद्रीय गुळाची पौष्टिकता वाढवण्याच्या दृष्टीने संशोधन केले. यात त्यांना यश आले. गुळापासून बिस्किटे, चॉकलेट बनवण्याचाही प्रयोग केले. प्रयोगशाळेत या गुळाची तपासणीही केली. त्यांनी स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान त्यांनी इंटरनेटव्दारे आखाती देशातील मोठ्या कंपन्यांपर्यंत नव्या उत्पादनांची माहिती पोहचवली. या कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन गुळाची मागणीही केली. जूनमध्ये ते ही नवी उत्पादने निर्यात करतील. यामुळे त्यांच्या व्यवहायाची वृद्धी होणार आहे. नेहमीपेक्षा 60 टक्के मागणी वाढल्याचे कामत यांनी सांगितले. उसाच्या रसाचे फ्लेवर

कामत यांनी उसाच्या रसाचे विविध फळांचे फ्लेवर बनवले आहेत. हा रस विविध मॉक्‍टेल स्वरुपात निर्यात करण्याचा ते विचार करत असून त्यादृष्टीने त्यांनी काही प्रयोगही केले आहेत. मंदीचा काळ हा व्यवसायाचा सर्वांगिण विचार करण्यास उपयुक्त असतो, आम्ही तेच केले आणि गुळाचे विविध फ्लेवर शोधले. त्यांना आखाती देशात मागणी असल्याचेही संशोधनातून समोर आले. तेथील कंपन्यांशी संपर्क केला असता त्यांच्याकडून मोठी ऑर्डर मिळाली. यामुळे व्यवसाय वृद्धी झाली. सध्या औषधे आणि खाद्य यात निर्यातीला संधी आहे, तरुणांनी लाभ घ्यावा.

- तुषार कामत , गूळ निर्यातदार.



