अन्‌ व्यावसायिकांनी बाहेर काढल्या जुन्या प्लास्टिक पिशव्या 

जयसिंगपूर : लॉकडाउन काळात बंदी असणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर शहरात खुलेआम सुरू झाला आहे. शासनाने राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला खरा, पण प्रशासन कोरोनाच्या कामात व्यस्त असल्याने कारवाईअभावी शहरात प्लास्टिक वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शहरात प्लास्टिक बंदी केवळ नाममात्र असल्याचे पाहायला मिळत आहे. प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. राज्यात 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घातली आहे; पण आता राज्य शासनाने सरसकट प्लास्टिक बंदीचा निर्णय झाला. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा, कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल, विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन ते सहा महिने शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात मागील सरकारच्या काळात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली होती. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्या व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले होते. कारवाईच्या धास्तीने अनेक व्यावसायिकांनी प्लास्टिक पिशव्या नकोच, अशी भूमिका घेऊन पर्यायी कागदी व कापडी पिशव्यांचा पर्याय उभा केला. शहरातील अनेक दुकानांमध्ये विक्रेत्यांनी कागदी आणि कापडी पिशव्या विक्री सुरू केली होती. विकत घेतल्या जाणाऱ्या मालाबरोबर पिशवीचे अतिरिक्त शुल्कदेखील आकारले जात होते. त्यामुळे ग्राहकांकडूनच घरातून पिशव्या आणण्यावर भर दिला जात होता. लॉकडाउन काळात शहरात प्लास्टिक पिशव्यांचा वारेमाप वापर सुरू झाला आहे. प्रशासन कोरोनाच्या कामात व्यस्त असताना अनेक व्यावसायिकांकडे असणाऱ्या जुन्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू झाला आहे. प्रशासनाने छापासत्राचा वापर करून अशा व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. दुकानांवर छापे...

शासनाने प्लास्टिकला बंदी घातल्यानंतर नगरपालिका प्रशासनाने काही वेळा प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या दुकानांवर छापे टाकून कारवाई केली आहे. दंडाची आकारणी करून कारवाई थांबवली. केवळ दंडासाठी कारवाई न करता कारवाईत सातत्य ठेवले नाहीच शिवाय कायद्याचा धाकही दाखविला नसल्याने आज शहरात प्लास्टिकचा वापर खुलेआम होताना दिसत आहे. प्रशासनाने वर्षभरात पाच-सहा वेळा कारवाई करून सुमारे 75 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. प्लास्टिक वापराला आळा घालण्यासाठी प्रबोधनही केले आहे. यापुढे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई केली जाईल.

- संदीप कांबळे, आरोग्य निरीक्षक, जयसिंगपूर पालिका

