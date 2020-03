कोरोनाच्या भीतीने गावाकडे परतताना काळाचा घाला ; आई वडिलांसह चिमुकल्याचा मृत्यू 

शाहुवाडी, (कोल्हापूर) : कोरोनाच्या भीतीने गावाकडे परतत असताना झालेल्या अपघातात आई वडिलांसह चिमुकल्याचा मृत्यू मृत्यू झाला आहे. सर्जेराव भीमराव पाटील (वय 33), पुनम सर्जेराव पाटील (27) आणि अभय सर्जेराव पाटील (7) अशी मृतांची नावे आहेत. कराडजवळ पुणे- बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर गाडी घसरून हा अपघात झाला. याबाबत अधिक माहित अशी, मूळचे जांबुर (ता. शाहूवाडी) येथील सर्जेराव पाटील हे मुंबई डोंबिवली येथे राहण्यास होते. कोरोनाच्या धास्तीने ते आपल्या परिवारासह पत्नी व मुलासह दुचाकीवरून मंगळवारी (दि. २४) गावी येत असताना कराडजवाळी त्यांची दुचाकी घसरून अपघात झाला. त्यात तिघेही गंभीर जखमी झाले. स्थानिकांनी त्यांना तातडीने कडार येथील कृष्णा चारिटेबल रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असाताना तिघांचाही मृत्यू झाला परिसरातून हळहळ जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असून प्रत्येक जण मिळेल त्या वाहनाने आपल्या कुटुंबासमवेत घरी परतत आहेत. पाटील कुटुंबीयही आपल्या गावी येत असताना काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. त्यांच्या या अपघाती निधनाचा धक्का कुटुंबीयांना बसला असून परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

Web Title: three dead of one family in accident in at karad