आई-बाबाच्या मदतीला गेला आणि काळाने घाला घातला

सांगरुळ (कोल्हापूर) ः येथील एका विद्यार्थ्याचा तिसंगी (ता. गगनबावडा) येथे बांधकामावर पाणी मारताना वीज पंपाचा धक्का लागून मृत्यू झाला. प्रसाद बाळासो साळुंखे (वय 18) असे त्याचे नाव आहे. घटनेची नोंद गगनबावडा पोलिसांत झाली आहे. घटनास्थळ व पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रसाद अकरावीमध्ये शिक्षण घेत होता. प्रसादचे आई-वडील गेली चार वर्षे तिसंगी येथे मोलमजुरी करण्यासाठी सांगरूळ येथून ये-जा करत होते. त्यांच्या मदतीला प्रसाद जात होता. आज तिसंगी येथील बांधकामावर पाणी मारताना त्याला विजेचा जोरात धक्का बसला. तपासासाठी त्याला कोल्हापूरला पाठवले. संपादन - रंगराव हिर्डेकर

Web Title: Went to the help of parents and was attacked by time