घरच्यांचे हाल सहन होत नाहीत म्हणून....

सोलापूर: रस्त्यावरचा माल असला तर कसाही विकला जाईल. पण लोकांच्या घरासमोर जाऊन कुकर अन्‌ गॅस दुरुस्तीचे काम कोणी द्यायला तयार नाही. लॉकडाउनमधील कमाईचे हाल या आधी कधी पाहिले नाहीत, अशी भावना दुर्गास्वामी वरगंटे यांनी व्यक्त केली. हेही वाचाः करकंब येथे पुन्हा शुकशुकाट वैद्यवाडीच्या भागात राहणारे दुर्गास्वामी मागील 20 वर्षांपासून व्यवसाय करतात. सायकलला दोन पिशव्यांत दुरुस्तीचे सामान घेऊन ते फिरत असतात. गॅसची दुरुस्ती करणे, गॅस स्वच्छ करणे, गॅस शेगडीतील कचरा काढणे, कुकरला रिंग बसवणे, शिट्टी दुरुस्त करून देणे यासह अनेक दुरुस्तीची कामे ते करतात. त्यातून त्यांना बरी कमाई देखील होते. मात्र, आता दोन महिन्यांपासून कोरोनाच्या संकटाने त्यांच्या व्यवसायाची वाताहत झाली. घराबाहेर पडण्याची आजाराच्या जोराने हिंमत झाली नाही.

मागील दोन महिन्यांपासून ते घरी बसूनच होते. रेशन दुकानदाराने दोन महिन्यांत एकदा 15 किलो गहू दिले. दुसरे काहीही धान्य मिळाले नाही. दोन महिन्यांत जवळ असलेली होती नव्हती कमाई खर्च झाली. घरात पत्नी, तीन मुले व एक मुलगी यांचा सर्वांचा घरखर्च कसा चालवायचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मुले शिक्षण घेत आहेत. त्यांचे शिक्षण चांगले होण्यासाठी काही ना काही करणे भागच होते. सर्वच जण घरी बसून राहिले तर घरखर्चाचे पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर होता. हेही वाचाः सावरकरांच्या अष्टपैलू व्यक्तित्वांमुळे समाजाची घडण आता घरी बसून संसाराचा गाडा चालणारच नाही म्हणून दोन दिवसांपासून ते सायकलवर कामासाठी फिरत आहेत. कोरोना आजाराच्या भीतीने ग्राहक घरी दुरुस्ती कामाला बोलवतच नाहीत. सगळीकडे शहरात सर्वत्र फिरून अगदी 50 रुपये देखील मिळत नाहीत. आता या स्थितीत काय करावे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कमी उत्पन्नाचे पिवळे रेशन कार्ड देण्याऐवजी त्यांना केशरी कार्ड दिले असल्याने पुरेसे धान्य मिळाले नाही. पण आता घरी राहवत नाही अन्‌ घरच्यांची अडचण सहन होत नाही. त्यामुळे हिंमत करून घराबाहेर कामाच्या शोधात पडल्याचे ते सांगतात.

