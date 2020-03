कोरोना : काम बंद, पगार बंद, वाढती महागाई... सांगा आम्ही जगायचे कसे?

सोलापूर : "कोरोना'मुळे मालक लोकांनी विडी व यंत्रमाग उद्योग 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवले. आता पुन्हा तीन आठवड्यांपर्यंत कर्फ्यू असल्याचे समजते. यादरम्यान काम बंद, पगारही बंद आहे. कर्फ्यूमुळे तेल 100 चे 150 रुपये व भाजीपाला पाच रुपयांचे 15 ते 20 रुपये अशा सर्वच जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये तिप्पट-चौपटीने महागाई वाढली आहे. कामगारांना अक्षरश: लुटले जात आहे. पती यंत्रमाग कामगार व पत्नी विडी कामगार असे दोघे मिळून काम केल्यानेच घर चालते. आता दोन्ही उद्योग बंद ठेवल्याने आम्ही कामगार जगायचे कसे, असा सवाल विडी व यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांनी उपस्थित केला. हेही वाचा - कोरोना : आमचा उरदनिर्वाह होणार कसा... कोणाचा आहे प्रश्‍न वाचा पुढे अजूनही बंद ठेवला तर काय अवस्था होईल?

"कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर विडी, यंत्रमाग इतर रोजगार गेल्या सहा दिवसांपासून बंद असल्याने कामगारांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सुनीलनगर कामगार वसाहत भाग एक, दोन व तीन येथील कामगारांनी आपल्या व्यथा "सकाळ'समोर मांडून प्रशासन व मालकांसमोर प्रश्‍न उपस्थित केले. महिला कामगार म्हणतात, रेशनचे धान्य निकृष्ट दर्जाचे असून तेही कधी व्यवस्थित मिळत नाही. दुकानदारांकडून महाग दराने वस्तू विकल्या जात आहेत. भिकाऱ्यांपेक्षाही बिकट परिस्थिती आम्हा कामगारांची झाली आहे. बंदचा गैरफायदा घेऊन कामगारांची लूट करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करा. काम बंद ठेवल्याने आमच्यावर जे आर्थिक संकट ओढावले आहे, त्याकडे शासनाने सहानुभूतीने पाहून आम्हाला अपेक्षित जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करावा. आर्थिक मदत करावी. आता तीन आठवडे बंद ठेवले, पुढे अजूनही बंद ठेवण्यात येणार आहे, असे कळते. तेव्हा आम्हा कामगारांची काय अवस्था होईल, याचा समाज, मालक व लोकप्रतिनिधींनी विचार करावा. मी विधवा आहे. एक मुलगा जिथे काम मिळेल तेथे मजुरी करतो, तोही आता बेकार झाला आहे. सहा दिवसांपासून कामाविना आम्ही घरात बसलो. एक वेळचं जेवण मिळणं मुश्‍किलीचे झालं आहे. मजुरी नाही. यंत्रमाग बंद ठेवले मात्र मालकाने आम्हाला विचारलेसुद्धा नाही. काय खायचं? जितके दिवस बंद ठेवता तितके दिवस राशनपाणी, वीजबिल, इतर सुविधा मिळायला हव्यात.

- शालन इंगुले, यंत्रमाग रेलिंग कामगार विडीचे काम बंद झाल्याने मी तर यंत्रमागमधील डब्लिंग काम बंद झाल्याने पती बेरोजगार झाला आहे. मजुरी मिळत नाही. खायचं काय? लेकरं आहेत. वाढती महागाई, लाइट बिल, गॅस वगैरे खर्च कसा भागवणार? रेशनमध्ये धान्यही मिळत नाही. दोन मुलांचे शिक्षण सुरू आहे. गरीब कामगारांचे खायचे वांदे झाले आहेत. आम्हाला जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करा. आर्थिक मदत करा.

- अंबिका बंडा, विडी कामगार तीस वर्षांपासून विडीकाम करते. पती घडीखात्यात काम करतात. दोन मुले लूम चालवतात व दोन सुना विडी कामगार आहेत. आता अचानक विडी व यंत्रमाग उद्योग बंद झाल्याने घरातील सर्वच बेकार झाले आहेत. आता किती दिवस बंद राहील हेही सांगता येत नाही. इतके दिवस बंद राहिल्यावर आम्ही जगायचे कसे? बंद ठेवताना कामगारांच्या जीवन-मरणाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष का करता?

- भूदेवी पेगड्याल, विडी कामगार वीस वर्षांपासून विडीकाम करते. पती यंत्रमाग कारखान्यात लूम चालवतात. मोठी मुलगी कपडे शिवते. आता आम्हा तिघांचेही काम बंद आहे. लहान मुलगा दहावीला शिकत आहे. काम नाही, कमावण्याचे कुठलेच साधन नाही. रेशन दुकानातून धान्यही मिळत नाही. बाहेर पडता येत नाही, याचा गैरफायदा घेऊन अचानक वस्तू महाग विकल्या जात आहेत. गरिबांना लुटले जात आहे.

- भाग्या यनगंदुल, विडी कामगार

Web Title: The hunger of workers in Solapur due to industry shut down, no salary