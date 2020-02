हालचाली सुरु... यंदाही होणार कृत्रिम पावसाचे प्रयोग

सोलापूर : सततच्या दुष्काळामुळे राज्य व केंद्र सरकारला दरवेळी सरासरी 20 हजार कोटींहून अधिक मदत रोख स्वरुपात शेतकऱ्यांना द्यावी लागते . या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन कृषी मंत्र्यांनी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी दरवर्षी 100 कोटी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली . त्यानुसार आता अर्थसंकल्पात कायस्वरुपी तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत . हवामान खात्याच्या एप्रिलमधील अंदाजानुसार यावर्षीच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे वेळापत्रक निश्‍चित होईल , असे राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प अधिकारी श्रीरंग घोलप यांनी सांगितले . हेही वाचा - शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे वाचाच ... राज्यात हजारो कोटींचा खर्च करुनही जलयुक्‍त शिवार योजनेचा म्हणावा तितका लाभ झाला नाही . दरम्यान , राज्यात 2015, 2018 आणि 2019 मध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग झाले . कृत्रिम पावसाची यंत्रणा उभारणे आणि प्रयोगासाठी तब्बल 630 कोटींचा खर्च झाला . रडारच्या माध्यमातून हवेत घिरट्या घेणाऱ्या विमानामुळे ( क्‍लाउड सिडिंग ) किती पाऊस पडला हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही . राज्यातील पश्‍चिम महाराष्ट्र , विदर्भ , मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मागील काही वर्षांपासून खूपच कमी पाऊस पडतो . या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसह पशुधनासाठी हजारो कोटींची मदत द्यावी लागली . त्यामुळे 60 ते 70 कोटींचा खर्च करुन कृत्रिम पाऊस पाडल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल , असे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे . तर आतापासूनच उन्हाचा कडाका वाढू लागल्याने मेपर्यंत बहूतांश प्रकल्पांमधील पाणीसाठा खूपच कमी होईल , असा अंदाज पाटबंधारे विभागाने वर्तविला आहे . या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे नियोजन सुरु झाल्याचेही सांगण्यात आले . हेही वाचा - शिक्षक संचालकांचे पत्र बेदखल हवामान विभागाच्या अंदाजानंतर नियोजन

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आगामी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे नियोजन करण्यात येईल . एप्रिलमध्ये हवामान खात्याचा अंदाज प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार मुंबई , सोलापूर , नागपूर येथील रडारच्या माध्यमातून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोग केले जातील . राज्यातील दुष्काळ अन्‌ पावसाचे प्रमाण पाहता कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी आणखी रडार उभारणीची गरज आहे .

- श्रीरंग घोलप , प्रशासकीय अधिकारी , राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प , मुंबई ठळक बाबी ... जूनपासून यंदाच्या प्रयोगाचे होणार नियोजन : प्रयोगासाठी लागणार 70 कोटींपर्यंत निधी

: 70 राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी होणार कायमस्वरुपी तरतूद

कृत्रिम पावसामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटून दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्याच्यादृष्टीने नियोजन

आतापर्यंतच्या कृत्रिम पावसाचे यश मोजता येईना : तीन वर्षांत तब्बल 630 कोटींचा झाला खर्च

Web Title: Movements begin ... There will also be artificial rain experiments