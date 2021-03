सोलापूर : वीज बिल वाढीविरोधात अनेकजण वीज बिलाची होळी तसेच प्रशासनाचा निषेध करताना पाहायला मिळते. मात्र, सोलापुरातील एका वैज्ञानिकाने स्वतःच्या संस्थेतील वीज पुरवठा स्वतःच खंडित करत महावितरणचा निषेध केला. विज्ञान दिनानिमित्त वैज्ञानिक अरुण देशपांडे यांनी आपल्या विज्ञानग्राम संस्थेला आलेल्या 4 लाखांच्या अवास्तव वीज बिलाची होळी करत आपले वीज कनेक्‍शन तोडले. केवळ वीज कनेक्‍शन तोडून न थांबता त्यांनी स्वतःचे वीज निर्मिती केंद्र उभारत आपला कृतिशील निषेध दर्शवलाय. विज्ञान दिनानिमित्त अंकोलीच्या विज्ञानग्राम संस्थेत महावितरणविरुद्ध हा आगळावेगळा निषेध नोंदवला गेला. सोलापुरातील अंकोली येथे मागील 35 वर्षांपासून सुरू असलेल्या विज्ञानग्रामला तब्बल 4 लाख रुपयांचे बिल आले. मात्र विज्ञानग्रामने याचा निषेध म्हणून स्वतःचे वीज निर्मिती केंद्र उभारून महावितरणने दिलेले वीज कनेक्‍शन कायमचे तोडून टाकले; तसेच वीज मंडळाने दिलेल्या वीज बिलाच्या प्रति जाळून विज्ञान दिनानिमित्त एक आगळा वेगळा निषेध विज्ञान केंद्राने नोंदवला आहे. या सर्व उपक्रमात त्यांच्याकडील निवासी विद्यार्थ्यांनी या वीजनिर्मिती केंद्रात मोलाचे योगदान दिलेय. विज्ञानग्राम संस्थेत वीज निर्मितीचे विविध तंत्र विकसित करण्यात आले आहेत. शिबिराच्या माध्यमातून येथे प्रशिक्षणही दिले जात आहे. महावितरणने आम्हाला अवास्तव लाखो रुपयांचे वीजबिल पाठवायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे आम्ही आता विजेसंदर्भात स्वावलंबी व्हायचे ठरवले आहे. आणि स्वावलंबन हाच महावितरणला चपराक ठरणार आहे. शेतकरीही विजेसंदर्भात स्वावलंबी होऊ शकतो, हे विज्ञानाच्या साहाय्याने सांगायचं आहे. त्यासाठी वीजनिर्मिती प्रशिक्षण शिबिर राबवले जात आहे.

- अरुण देशपांडे

वैज्ञानिक संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Scientists set up their own power plant to protest against increased electricity bill