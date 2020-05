सोलापुरातील स्वॅबची तपासणी आता पुण्यातही होणार

सोलापूर : सोलापूर शहारात कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. कोरोना चाचणीचे रिपोर्ट लवकर मिळावेत, सोलापुरातील जास्तीत जास्त संशयित व्यक्तींची कोरोना चाचणी व्हावी यासाठी नागरिकांचे स्वॅब घेण्यासाठी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुणे येथिल क्रस्ना डायग्नोस्टिक संस्थेसोबत सांमजस्य करार केल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्स्क डॉ. प्रदीप ढेले यांनी दिली. सोमवारपासून (ता. 1) क्रस्ना डायग्नोस्टिक संस्था सोलापुरातील संशयित व्यक्तींचे स्वॅब घेणार आहे.



क्रस्ना डायग्नॉस्टिक्‍स प्रा. लि. पुणे महानगरपालिका अंतर्गातील कै. जयाबाई नानासाहेब सुतार रुग्णालय पुणे यांना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषत दिल्ली (आय. सी. एम. आर.) या संस्थेकडून कोविड - चाचणी करण्याची परवानगी दिली आहे. ही तपासणी आर. टी.- पी. सी. आर अत्यंत अद्ययावत पद्धतीने करण्यात येते. क्रस्ना डायग्नॉस्टिक्‍स संस्था रेडिओलॉजि आणि पॅथॉलॉजिमध्ये मागील दहा वर्षांपासून भारतातील राज्यांमध्ये 1 हजार 800 पेक्षा जास्त केंद्रांवरती सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर यशस्वीरीत्या आरोग्य सेवा देण्याचे काम करत आहे.

भारतातील सर्वात प्रथम मुंबई व त्यापाठोपाठ पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे कोविड- फिरती अद्ययावत चाचणी बस याच संस्थेमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. एक जूनपासून सोलापूर शहरातील नागरिकांचे कोविड- स्वॅब संकलन (घशातील स्त्रावाचे नमुने) करुन चाचणी प्रक्रिया संस्थेमार्फत कै. जयाबाई नानासाहेब सुतार रुग्णालय पुणे, येथे तपासनीस पाठवले जाणार आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी समन्वयक दत्तात्रय वारे (7420014122) यांच्याशी संपर्क साधावा. त्याचबरोबर सोलापुरात मेट्रो पोलीस लॅब मध्ये ही स्वॅब संकलन आणि तपासणीस मंजुरी मिळाली आहे. त्या संदर्भात डॉ. रमीज 7741918857 यांच्याशी संपर्क साधावा.

