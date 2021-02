माघी एकादशीनिमित्त रंगीबेरंगी फुलांनी व विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला विठ्ठल मंदिर परिसर !

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज माघी एकादशी दिवशी श्री विठ्ठल- रुक्‍मिणी मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आलेले असले तरी, माघ एकादशीच्या निमित्ताने विविध प्रकारच्या सुमारे एक टन रंगीबेरंगी फुलांनी मंदिरात आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. मंदिरावर मनमोहक विद्युत रोषणाई देखील केलेली असल्याने मंदिर परिसर उजळून निघाला आहे. माघी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठलाची नित्यपूजा मंदिर समिती सदस्या ऍड. माधवी निगडे यांच्या तर श्री रुक्‍मिणी मातेची पूजा सदस्य ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. झेंडू, शेवंती, ग्लॅडिओ, ऑरकेड, ब्लू डीजे, सॅगोप ड्रॅसिना अशा फुलांचा वापर आज सजावटीसाठी करण्यात आला आहे. पुण्यातील सचिन अण्णा चव्हाण, संदीप पोकळे पाटील आणि युवराज सोनार या भाविकांनी सजावटीसाठी सुमारे पन्नास हजार रुपये किमतीची ही फुले उपलब्ध करून दिली आहेत. मंदिरावर मनमोहक विद्युत रोषणाई करण्यात आल्याने मंदिर परिसर उजळून निघाला आहे. पुंडलिक श्‍यामराव महात्मे (शिरोळ, कोल्हापूर) यांच्या वतीने ही रोषणाई करण्यात आली आहे. माघी एकादशीच्या नित्यपूजेच्या वेळी श्री विठ्ठल- रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल तथा सुनील जोशी, व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड उपस्थित होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर समितीच्या वतीने आवश्‍यक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

