Sangli Crime News : राजकीय स्वीय सहायकाचा त्रास, पंचायत समितीतील २७ वर्षीय अभियंत्याचा मृत्यू; कृष्णा नदीत मृतदेह सापडल्याने आरोप...

Sangli Jat Panchayat Samiti : जत पंचायत समितीतील शाखा अभियंत्याचा मृतदेह आज कृष्णा नदीवरील नव्या पुलाजवळ आढळल्याने खळबळ उडाली. अवधूत अशोक वडार (वय २७, रा. इस्लामपूर) असे त्याचे नाव आहे. त्याचा बुडून मृत्यू झाल्याचे उत्तरीय तपासणीत समोर आले. दरम्यान, वडार याच्या नातेवाइकांनी शासकीय रुग्णालयात दाखल होत आरोप केला. एका राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या स्वीय सहायक व पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिल्याने शासकीय रुग्णालयात तणाव निर्माण झाला होता. रात्री उशिरा मृतदेह ताब्यात घेतला..पोलिस व रेस्क्यू फोर्सकडून मिळालेली माहिती अशी, की इस्लामपूर येथील अवधूत वडार जत पंचायत समितीमध्ये शाखा अभियंता म्हणून कार्यरत होते. नातेवाइकांच्या म्हणण्यानुसार सहा महिन्यांपासून ते कामाच्या तणावात होते. त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव असल्याचे ते घरी सांगत होते. या तणावातून ते काल जत येथून निघाले होते. सायंकाळी उशिरा घराकडे न परतल्यामुळे नातेवाईक त्यांचा शोध घेत होते..दरम्यान, आज सकाळी बायपास रस्त्यावरील पुलाखाली मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला पाचारण केले. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सचे कैलास वडर, सागर जाधव, सदाशिव पेडेकर, महेश गव्हाणे, अनिल बसरगट्टी, सदाशिव भोसले व सौरभ पुकळे यांनी मृतदेह बाहेर काढला. पोलिसांच्या चौकशीत मृतदेह जत येथे कार्यरत अवधूत वडार यांचा असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे वडार यांच्या इस्लामपूर व जत येथील नातेवाइकांशी संपर्क साधून माहिती कळवली. पंचनामा करून मृतदेह सिव्हिलमध्ये उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. प्राथमिक तपासात वडार यांचा बुडून मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Sangli GST Raid : सांगलीतील नेत्यावर 'जीएसटी'चा छापा, बनावट बिलप्रकरणी कारवाई.अवधूत वडार यांचा मृतदेह नदीत आढळल्याचे समजताच इस्लामपूर येथील नातेवाइकांनी रुग्णालयात धाव घेतली. कनिष्ठ अभियंता पदावर कार्यरत अवधूत यांच्या मृत्यूने नातेवाइकांना धक्का बसला. वडार यांच्या मृत्यूप्रकरणी चुलते, चुलत भाऊ यांनी माध्यमांशी बोलताना काही आरोप केले.जत पंचायत समितीमधील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांचा अवधूत यांच्यावर दबाव होता. राजकीय पदाधिकाऱ्याचा स्वीय सहायक तसेच काही राजकीय मंडळींच्या त्रासामुळे, दबावामुळे अवधूत यांचे मानसिक संतुलन बिघडले होते. त्यातूनच त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप व्यक्त केला. अवधूत यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या लोकांवर गुन्हा दाखल करा, अन्यथा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पवित्रा घेतला. अखेर समजूत काढल्यानंतर मृतदेह घेऊन ते सायंकाळी उशिरा इस्लामपूरकडे रवाना झाले..