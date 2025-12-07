पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: बछड्यांची आईपासून ३६ तास ताटातूट ! कापरीतील उसात पुन्हा ‘त्या’ बिबट्याची बछडी; ऊसतोडी रखडल्या..

Detailed report on the Kapari leopard cub rescue operation: बछडी उसाच्या जाड आडोशात पुन्हा पुन्हा दिसत असल्याने मजूर आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाच्या पथकाने रात्रभर टेहळणी करून परिसर सील केला आहे. आई बिबटी जवळपास असल्याची शक्यता असल्याने कोणताही धोका टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगली जात आहे.
Leopard Cub Rescued in Kapari After 36-Hour Separation; Cane Harvesting Halts

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिराळा : कापरी (ता. शिराळा) येथे दहा दिवसांपासून वारंवार दिसणारा बिबट्या व सापडलेल्या त्याच्या दोन बछड्यांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. ऊसतोडी रखडल्या आहेत. वन विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी विराज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष विराज नाईक यांनी केली. दरम्यान, ३६ तास माय-लेकरांची ताटातूट झाल्याने त्याची भेट घडवून आणण्यासाठी वन विभागाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

