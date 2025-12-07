Sangli News: बछड्यांची आईपासून ३६ तास ताटातूट ! कापरीतील उसात पुन्हा ‘त्या’ बिबट्याची बछडी; ऊसतोडी रखडल्या..

शिराळा : कापरी (ता. शिराळा) येथे दहा दिवसांपासून वारंवार दिसणारा बिबट्या व सापडलेल्या त्याच्या दोन बछड्यांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. ऊसतोडी रखडल्या आहेत. वन विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी विराज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष विराज नाईक यांनी केली. दरम्यान, ३६ तास माय-लेकरांची ताटातूट झाल्याने त्याची भेट घडवून आणण्यासाठी वन विभागाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.विराज नाईक यांनी आज कापरी येथे बछडी सापडलेल्या शेतामध्ये भेट देऊन वस्तुस्थितीची माहिती घेतली. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कापरीतील विशाल पाटील, बी. डी. पाटील, जयवंत पाटील, अजिंक्य पाटील या शेतकऱ्यांची ऊस शेती एकमेकांशी लागून आहे.२६ नोव्हेंबरला ऊस तोड सुरू झाल्यावर बिबट्या व दोन बछडी दिसून आल्याने तोड थांबवली. वन विभागाला कळविण्यात आले. त्यावेळी वन विभागाने ट्रॅप कॅमेरा लावून बछड्यांना बिबट्याने घेऊन जाण्याच्या उद्देशाने ठेवले..त्यावेळी त्यांना नेल्याचे चित्रीकरण झाले होते. शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी १० वाजता पुन्हा ऊस तोड चालू असताना तोडणी मजुरांना आणखी दोन बछडी सापडली. वन विभागाला कळविण्यात आले. बिबट्याची दहशत परिसरात कायम आहे..विराज नाईक यांनी वन विभागाला आवश्यक सूचना दिल्या. यावेळी ‘विश्वास’चे शेती अधिकारी ए. ए. पाटील, उप ऊस विकास अधिकारी संदीप पाटील, प्राणिमित्र सुशीलकुमार गायकवाड, मोहन पाटील, बाबूराव पाटील, महादेव खबाले, विलास निकम, शंकर पाटील, भीमराव पाटील, वनपाल अनिल वाझे, वनरक्षक दत्तात्रय शिंदे, रजनीकांत दरेकर, संतोष कदम, युनूस मणेर, नामदेव शिद, धीरज गायकवाड उपस्थित होते..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .बछड्यांची आईपासून ३६ तास ताटातूटकालपासून वन विभागाने शेतात कॅमेरा लावून बछड्यांना रात्रभर ठेवले होते. पण त्यांना न्यायला बिबट्या आला नाही. त्यामुळे आज त्या बछड्यांना प्राणिमित्र सुशीलकुमार गायकवाड व वनविभागाने तासा-तासाला दूध पाजले. आज पुन्हा त्यांना उसाच्या फडात बिबट्याने घेऊन जावे म्हणून ठेवण्यात आले आहे. गेली ३६ तास दोन बछडी आईच्या कुशीत बिलगण्यासाठी व्याकुळ झाली आहेत. ही मायलेकरांची भेट घडवून आणण्यासाठी वन विभाग २४ तास सतर्क आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.