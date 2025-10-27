पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Fraud:'समडोळीतील शेतकऱ्यास ८ लाख ४० हजारांचा गंडा'; दोघांविरुद्ध सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद

Farmer from Samdoli Duped of ₹8.4 Lakh: संशयित दोघांनी मजूर पुरवून ८ लाख ६० हजार रुपये परतफेड केली. परंतु उर्वरित रकमेबाबत वेळोवेळी विचारणा केल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे दिली. सतत पाठपुरावा करूनही ८ लाख ४० हजार रूपये परत न करता फसवणूक केली म्हणून देसाई यांनी दोघांविरुद्ध फिर्याद दिली.
Sangli Rural Police register case after a farmer from Samdoli lost ₹8.4 lakh in a fraud; probe underway.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : समडोळी (ता. मिरज) येथील शेतकऱ्यास ऊस तोडणी मजूर पुरवतो, असे सांगून ८ लाख ४० हजारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत भाऊसाहेब लक्ष्मण देसाई (वय ६१) यांनी संशयित अंकुश मधुकर गेजगे (वय ३५), दिलीप मधुकर गेजगे (वय २५) या दोघांविरुद्ध सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

