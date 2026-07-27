Almatti Dam Water Level : कोल्हापूर-सांगलीवर पुन्हा महापुराचे सावट? कर्नाटक सरकारने नियम मोडल्याने चिंता वाढली, आलमट्टीत पाणी पातळी 518.88 मीटरवर..

कोल्हापूर : आलमट्टी धरणातील पाणी पातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५१७ मीटर ठेवावी, हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील समन्वय बैठकीत ठरविले आहे. मात्र, याचे कर्नाटक जलसंपदा विभागाकडून उल्लंघन झाले (Maharashtra flood risk due to Almatti Dam) आहे. आलमट्टी धरणातील पाणी पातळी ५१८.८८ मीटर ठेवली आहे. त्यामुळे जर पुढील महिन्यात पाऊस वाढला तर पुराचा धोका निर्माण होईल. दरम्यान, जिल्ह्यातील पावसाचा जोर कमी झाला असून, २४ तासांत सरासरी ६.७ मिमी. पावसाची नोंद झाली आहे. अद्याप १८ बंधारे पाण्याखाली आहेत..कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत २०१९ ला महापूर आल्यानंतर महापुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे समिती नेमली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालात अालमट्टीमधील पाण्याचा विसर्ग पुरेसा न झाल्याने सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शिरोळ तालुक्यात महापूर आला, असे नमूद केले आहे..Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार.१५ ऑगस्टपर्यंत अालमट्टी धरणात पाणी पातळी ५१७ मीटर ठेवावी, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर दोन वर्षे अालमट्टी धरणातील पाणी पातळी ठरल्याप्रमाणे ठेवली. त्यानंतर प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारमध्ये समन्वय बैठक होते. या बैठकीत पाणी पातळीच्या नियमांची चर्चा होते. कर्नाटक सरकारही पाणी पातळीची मर्यादा मान्य करते. यावर्षीही ही बैठक झाली असून, १५ ऑगस्टपर्यंत पाणी पातळी ५१७ मीटरपेक्षा जास्त ठेवणार नाही, असे कर्नाटक सरकारच्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते. मात्र, आजच्या साठाच्या आकडेवारीनुसार अालमट्टी धरणाची पाणी पातळी ५१८.८८ मीटर नोंदविली आहे. याबाबत महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाने अालमट्टी धरणावरील कर्नाटक सरकारच्या अभियंत्यांबरोबर चर्चा केली..अल निनोमुळे पावसाची अनिश्चितता आहे. ५१७ मीटरची अट महापूर स्थितीसाठी आहे. सध्या तशी स्थिती नाही. कृष्णा, पंचगंगा नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन पाणी पातळी ठेवली आहे. पावसाचे प्रमाण वाढल्यास विसर्ग वाढवू, असे उत्तर त्यांनी महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाला दिले आहे..Satara MIDC Land Acquisition Project : खंडाळा, निगडी-वर्णेत नवी एमआयडीसी; साताऱ्यात उद्योगांसाठी हजारो एकर जागा होणार उपलब्ध; संपादन अंतिम टप्प्यात.गेल्या वर्षी हिप्परगी बॅरेजवर नियंत्रण ठेवले. तसेच कर्नाटकशी समन्वय ठेवला. यावेळी पहिल्यांदाच ड्रोनचा वापर केला. कोल्हापूर व सांगली शहरांत पुराची स्थिती निर्माण झाली नाही. तेच धोरण यावर्षी अवलंबणार आहोत. आलमट्टीच्या उंचीबाबत सरकारचा विरोधच आहे. याबाबत तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उंची वाढविण्यास स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात आपलीही तयारी आहे. आवश्यकता वाटल्यास सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली जाईल.-डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदामंत्री.कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा (टीएमसी)धरण आजचा पाणीसाठा टक्केराधानगरी ७.४१ ८९तुळशी २.५३ ७३वारणा २७.८४ ८१दूधगंगा १३.२८ ५२कासारी २.०८ ७५कडवी २.०६ ८२कुंभी १.८९ ७०पाटगाव २.२९ ६२चिकोत्रा ०.७३ ४८चित्री १.६८ ८९जंगमहट्टी १.१० ९०घटप्रभा १.५६ १००जांबरे ०.८२ १००आंबेओहळ १.०४ ८४सर्फनाला ०.६७ १००धामणी १.२९ ३४कोदे ०.२१ १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.