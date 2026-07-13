Almatti Dam Update : 24 तासांत बदलली परिस्थिती! कोल्हापूर-सांगलीकरांना मोठा दिलासा; 'आलमट्टी'तून पाणी सोडणं पूर्णपणे बंद, कृष्णेची पातळी स्थिर राहणार?

चिक्कोडी (बेळगाव) : कर्नाटक राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या आलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. रविवारी (१२ जुलै) धरणाची पाणीपातळी ५१६.८८ मीटर इतकी नोंदविण्यात आली (Almatti Dam water storage July 2026) असून, धरणातील एकूण पाणीसाठा ८२.९९७ टीएमसीवर पोहोचला आहे. हा साठा धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या ६७.४३ टक्के इतका आहे..गेल्या २४ तासांत धरणात सरासरी १ लाख ३३ हजार ५४७ क्युसेक पाण्याची आवक झाली. पावसामुळे कृष्णा नदीच्या वरच्या भागातून पाण्याचा ओघ कायम असला, तरी धरणातील उपलब्ध साठा लक्षात घेऊन पाणी अडविण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. मागील २४ तासांत धरणातून सरासरी ४२३ क्युसेक इतकाच विसर्ग करण्यात आला होता. मात्र, रविवारी सकाळी नदीपात्रात पाणी सोडणे पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले..त्यामुळे अथणी, चिक्कोडी, रायबाग आणि निपाणी परिसरातील कृष्णा नदीच्या पातळीत स्थिरता राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. धरणाचा उपयुक्त पाणीसाठा ६५.३७७ टीएमसी इतका असून, धरणाची पूर्ण जलसाठा क्षमता ५१९.६० मीटर जलपातळीवर १२३.०८१ टीएमसी आहे. सध्या धरणात आणखी मोठ्या प्रमाणात पाणी साठविण्याची क्षमता उपलब्ध असल्याने प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.