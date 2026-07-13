पश्चिम महाराष्ट्र

Almatti Dam Update : 24 तासांत बदलली परिस्थिती! कोल्हापूर-सांगलीकरांना मोठा दिलासा; 'आलमट्टी'तून पाणी सोडणं पूर्णपणे बंद, कृष्णेची पातळी स्थिर राहणार?

Almatti Dam latest water level update today : सततच्या पावसामुळे आलमट्टी धरणातील पाणीसाठा ८२.९९७ टीएमसीपर्यंत वाढला आहे. नदीपात्रात विसर्ग बंद ठेवण्यात आल्याने अथणी, चिक्कोडी, रायबाग आणि निपाणी परिसरातील कृष्णा नदीची पातळी स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
Almatti Dam latest water level update today

Almatti Dam latest water level update today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिक्कोडी (बेळगाव) : कर्नाटक राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या आलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. रविवारी (१२ जुलै) धरणाची पाणीपातळी ५१६.८८ मीटर इतकी नोंदविण्यात आली (Almatti Dam water storage July 2026) असून, धरणातील एकूण पाणीसाठा ८२.९९७ टीएमसीवर पोहोचला आहे. हा साठा धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या ६७.४३ टक्के इतका आहे.

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