Almatti Dam Water Storage : कोल्हापूर सांगलीला धडकी भरवणाऱ्या अलमट्टी, हिप्परगी धरणातील पाणीसाठा किती?; तज्ज्ञांनी दिली माहिती

Almatti dam water storage latest update : कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पंचगंगा, कृष्णा, वारणा, दूधगंगा आणि वेदगंगा नद्यांना मोठा पूर आला आहे. दरम्यान, कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचा जलसाठाही १०० टीएमसी रिकामा आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांतील ही वेगळी परिस्थिती असल्याचे जलतज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी धरणातून अतिरिक्त पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सध्या पश्चिम महाराष्ट्रासह कृष्णा खोऱ्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे पंचगंगा, कृष्णा, वारणा आणि इतर उपनद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक सुरू असून धरणांमधील जलसाठाही झपाट्याने वाढत आहे. परंतु, अलमट्टी धरणात सध्या सुमारे २२.४६० टीएमसी पाणीसाठा आहे. धरणाची कमाल साठवण क्षमता १२३.०८१ टीएमसी आहे. त्यामुळे धरणात अद्याप मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची क्षमता उपलब्ध आहे..कृष्णा नदीवरील धरणे आणि उपनद्यांमधून येणारे पाणी सध्या अलमट्टीपर्यंत सुरळीत पोहोचत आहे. धरणात पुरेशी रिक्त क्षमता असल्याने महाराष्ट्रातील धरणांमधून अतिरिक्त विसर्ग करण्याचा प्रश्न सध्या निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली परिसरातील पूरस्थितीवर अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या विसर्गाचा तातडीचा परिणाम होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर येऊ नये म्हणून प्रत्येक वर्षी जुलै महिन्यात महाराष्ट्राचे पाटबंधारे प्रशासन कर्नाटक प्रशासनावर हिप्परगी बॅरेज आणि अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढवा, म्हणून दबाव टाकत असते. यंदा दोन्ही धरणे रिकामे आहेत. तरी पंचगंगा, कृष्णा नद्यापात्राबाहेर पडल्या आहेत..Kolhapur Flood News : पंचगंगा इशारा पातळीपासून अडीच फूट दूर, राधानगरी धरण परिसरात अतिवृष्टी; जिल्ह्यातील धरणात इतका पाणीसाठा.सध्या महाराष्ट्रातील पश्चिम भागात पावसाचा जोर कायम आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी आले आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये पूरस्थितीची चिंता वाढली आहे; पण अलमट्टी धरणात पाण्याची आवक वाढली आहे. १ जुलैपासून अलमट्टीत तब्बल सव्वा टीएमसी पाणीसाठा वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.