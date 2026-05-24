Mumbai Bengaluru Express Railway : मुंबई -बंगळूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस सुरू, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणेकरांना जलद सेवा, असे असेल वेळापत्रक

प्रवाशांना होणारे फायदेसांगली-मिरजकरांना थेट बंगळूर जोडणीमुंबईसाठी अतिरिक्त सुपरफास्ट पर्यायआयटी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी प्रवास सुलभकराड, सातारा, पुणेमार्गे जलद सेवासप्ताहांत प्रवाशांना द्वैसाप्ताहिक सेवेचा लाभ.Bengaluru-Mumbai Superfast Express Started : (शंकर भोसले) : रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी असून, दक्षिण पश्चिम रेल्वेकडून एसएमव्हीटी बंगळूर – लोकमान्य टिळक टर्मिनस - एसएमव्हीटी बंगळूर द्वैसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली आहे. ही गाडी आता सांगली आणि मिरज जंक्शनमार्गे धावणार असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांना मुंबई आणि बेंगळुरू प्रवासासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे..गाडी क्रमांक व सेवा प्रारंभगाडी क्रमांक १६५५३ ही एसएमव्हीटी बंगळूर – लोकमान्य टिळक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्स्प्रेस (मंगळवार, शनिवार) नियमित सेवा प्रारंभ : २३ मे २०२६ गाडी क्रमांक १६५५४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस – एसएमव्हीटी बंगळूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस(बुधवार, रविवार)नियमित सेवा प्रारंभ : २४ मे २०२६थांबे असेया सुपरफास्ट गाडीला खालील स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे : तुमकूर, दावणगेरे, एसएसएस हुबळी, धारवाड, बेळगाव, मिरज जंक्शन, सांगली, कराड, सातारा, लोणंद, पुणे, लोणावळा, कर्जत, कल्याण आणि ठाणे..बंगळूरहून सुटण्याचे वेळापत्रकगाडी बंगळूरहून रात्री ८.३५ वाजता सुटेल. त्यानंतर तुमकुरू १०.१५, दावणगेरे १.२५, हुबळी ३.४०, धारवाड ४.०५, बेळगाव ६.५०, मिरज १०.५०, सांगली ११.०५, कराड १२.०५, सातारा १.१०, लोणंद २.२०, पुणे ४.५५, लोणावळा ५.५५, कर्जत ६.४०, कल्याण ७.३०, ठाणे ७.५५ आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई येथे रात्री ८.४० वाजता आगमन होईल..मुंबईहून परतीचे वेळापत्रकपरतीच्या प्रवासात गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून रात्री ११.१५ वाजता सुटेल. त्यानंतर ठाणे ११.३०, कल्याण १२.०५, कर्जत १.००, लोणावळा १.५५, पुणे ३.०५, लोणंद ४.४५, सातारा ६.००, कराड ६.५५, सांगली ८.२५, मिरज ९.३०, बेळगाव ११.५५, धारवाड १.५५, हुबळी २.४०, दावणगेरे ४.२२, तुमकूर ८.०५ आणि बंगळूर येथे रात्री १०.३० वाजता पोहोचेल..मिरज स्थानक वेळापत्रकबंगळूर – मुंबई एलटीटी (गाडी क्र. १६५५३), आगमन : सकाळी १०.४५ , प्रस्थान : सकाळी १०.५० सांगली स्थानक वेळापत्रक आगमन : सकाळी ११.०२, प्रस्थान : सकाळी ११.०५प्रवाशांमध्ये उत्साहसांगली आणि मिरज रेल्वे प्रवाशांकडून या नव्या गाडीचे स्वागत करण्यात येत आहे. भविष्यात या गाडीची सेवा दररोज सुरू करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. विशेषतः बेंगळुरू येथे नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांना या सेवेचा मोठा फायदा होणार आहे.