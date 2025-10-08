पश्चिम महाराष्ट्र

Jayant Patil Sangli : जयंत पाटलांना मोठा धक्का! आमदार अरूण लाड यांचे चिरंजीव भाजपमध्ये, चंद्रकांत दादांचे मिशन ZP, पदवीधर

Arun Lad : राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटलांना मोठा धक्का बसला आहे. आमदार अरुण लाड यांचे चिरंजीव भाजपमध्ये प्रवेश करताच राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
आमदार अरूण लाड यांचे चिरंजीव शरद लाड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते व क्रांती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला असून, हा प्रवेश मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला.

रवींद्र चव्हाण यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक राज्यात भाजपचे शत-प्रतिशत सरकार आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले, तर चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना आगामी निवडणुकांत उमेदवार शोधणे कठीण होईल, असा टोला लगावला.

शरद लाड यांनी भाजपच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत, आगामी पदवीधर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षासाठी एकजुटीने लढण्याची ग्वाही दिली.

Sangli Political News : देशासह महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक राज्यात भाजप शत-प्रतिशतच हवा, असे मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते व क्रांती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांच्या पक्षप्रवेशावळी ते बोलत होते.

