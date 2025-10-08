Jayant Patil Sangli : जयंत पाटलांना मोठा धक्का! आमदार अरूण लाड यांचे चिरंजीव भाजपमध्ये, चंद्रकांत दादांचे मिशन ZP, पदवीधर

ठळक मुद्द्यांचा सारांश :राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते व क्रांती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला असून, हा प्रवेश मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला.रवींद्र चव्हाण यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक राज्यात भाजपचे शत-प्रतिशत सरकार आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले, तर चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना आगामी निवडणुकांत उमेदवार शोधणे कठीण होईल, असा टोला लगावला.शरद लाड यांनी भाजपच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत, आगामी पदवीधर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षासाठी एकजुटीने लढण्याची ग्वाही दिली..Sangli Political News : देशासह महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक राज्यात भाजप शत-प्रतिशतच हवा, असे मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते व क्रांती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांच्या पक्षप्रवेशावळी ते बोलत होते..श्री. लाड यांनी आज कार्यकर्त्यांसह मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये आज प्रवेश केला. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सत्यजित देशमुख, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, पृथ्वीराज पाटील, पृथ्वीराज पवार, राजाराम गरुड आदी उपस्थित होते..चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘ज्या वेगाने भाजपमध्ये प्रवेश होत आहेत, तो पाहिल्यास आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी विरोधकांना उमेदवारच शोधावे लागतील. मग तिथून पुढे त्यांची लढण्याची सुरुवात होईल.’ यावेळी श्री. लाड यांनी ज्या विश्वासाने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, त्या विश्वासास पात्र ठरू, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष श्री. चव्हाण यांनी दिली..श्री. लाड म्हणाले, ‘समाजसेवेचा आमचा वारसा प्रथमपासूनच आहे. माझ्या पक्ष प्रवेशाबद्दल दोन महिने मतदारसंघात उत्सुकता होती. भाजप आणि आमच्यात अंतर होते, मात्र लोकसभा निवडणुकीपासून चित्र बदलायला सुरुवात झाली. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नेते समित कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घालून दिली. फडणवीस यांच्यासारखा दूरदृष्टीचा नेता भाजपला लाभला आहे. युवा पिढी त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरत आहेत. सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करीत आहेत. आगामी पदवीधर, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आम्ही सर्वजण खांद्याला खांदा लावून लढू. भविष्यकाळ भाजपचा आहे. आम्ही सर्व युवा त्यामध्ये सहभागी असू.’यावेळी श्री. लाड यांच्यासह पोपट संकपाळ, संभाजी पाटील, महेंद्र करांडे, नितीन नवले, भगवंत पाटील, पोपट फडतरे कार्यकर्त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला..FAQs (सामान्य प्रश्नोत्तरे):1. शरद लाड कोण आहेत?शरद लाड हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते आणि क्रांती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत.2. त्यांनी कोणत्या पक्षात प्रवेश केला?शरद लाड यांनी भारतीय जनता पक्षात (भाजप) कार्यकर्त्यांसह प्रवेश केला.3. या प्रवेशावेळी कोण उपस्थित होते?प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, समित कदम यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.