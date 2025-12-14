पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard Attack Farmer : इमानदार श्वानांची धाडसी कहाणी! बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचे प्राण वाचले, कुत्र्यांनी हल्ला करताच बिबट्याने...

Leopard Attack In Shirala : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात शेतकऱ्यावर बिबट्याने झडप घेतली असता इमानदार कुत्र्यांनी रुद्रावतार धारण करून बिबट्याला पळवून लावले. थरारक व प्रेरणादायी घटना.
Leopard Attack Farmer

Leopard Attack Farmer

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Shirala Dog Leopard Attack : पाळीव श्‍वानांनी बिबट्यावर झडप घातल्याने शेतकरी भरत साळुंखे यांचा थोडक्यात जीव वाचला. बोरीच्या वडाजवळील शेतात दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान, कडेगाव प्रादेशिक वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन झाडावर चढलेले बछडे पाहिले. ही मादी असावी, असा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Sangli
Leopard
Dog
shirala
battis shirala

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com