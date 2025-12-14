Leopard Attack Farmer : इमानदार श्वानांची धाडसी कहाणी! बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचे प्राण वाचले, कुत्र्यांनी हल्ला करताच बिबट्याने...

Sangli Shirala Dog Leopard Attack : पाळीव श्वानांनी बिबट्यावर झडप घातल्याने शेतकरी भरत साळुंखे यांचा थोडक्यात जीव वाचला. बोरीच्या वडाजवळील शेतात दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान, कडेगाव प्रादेशिक वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन झाडावर चढलेले बछडे पाहिले. ही मादी असावी, असा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला..भरत साळुंखे शेतात काम करत असताना त्यांना काहीतरी हालचाल व आवाज ऐकू आला. सुरुवातीला त्यांनी दुर्लक्ष केले. मात्र, आवाज वाढल्याने त्यांनी आजूबाजूला पाहिले असता अवघ्या पाच फुटांवर बिबट्या उभा ठाकलेला. बिबट्या हल्ला करणार इतक्यात साळुंखे यांच्या दोन श्वानांनी बिबट्यावर झडप घातली. त्यामुळे बिबट्या मागे हटला..बिबट्यासोबत तीन बछडे दिसून आले. बिबट्या पुढील दिशेने निघून गेला, तर बछडे साळुंखे यांच्या घराच्या दिशेने पळाले. साळुंखे यांनी त्यांचा पाठलाग केला असता बछडे झाडावर चढले होते. त्यांनी तत्काळ शेजारील शेतकऱ्यांना घटनेची माहिती दिली..Human-Leopard Conflict : हिवाळ्यातच बिबट्या शहरांमध्ये का येतोय? वन्यजीव अभ्यासकांनी सांगितलं खरं कारण .कडेगाव प्रादेशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. बछड्यांना पकडण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली, मात्र वरिष्ठ पातळीवर कार्यवाही करून मोहीम राबविणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.