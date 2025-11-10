पश्चिम महाराष्ट्र

श्रीनाथ केसरी स्पर्धेवेळी बैलगाड्या उधळल्या, गर्दीत घुसल्या; वृद्धाचा मृत्यू, १३ जखमी

Sangli Bullock Cart Race : सांगलीत आयोजित केलेल्या श्रीनाथ केसरी बैलगाडा शर्यतीत बैलगाड्या उधळल्यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत एकाचा मृत्यू झाला आहे. तर १३ जण जखमी झाले आहेत. शर्यतीला मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती.
Sangli Bullock Cart Race

One Dead 13 Injured as Bullock Carts Run Into Crowd at Sangli Race

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Bullock Cart Race: सांगलीत बोरगाव इथं रविवारी सर्वात मोठ्या अशा बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांनी श्रीनाथ केसरी स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेत हेलिकॉप्टर बैज्या आणि ब्रेक फेल या बैलजोडीनं पहिल्या क्रमांकाचं फॉर्च्युनरचं बक्षीस पटकावलं. या स्पर्धेसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. यात बैल उधळल्यानं चेंगराचेंगरीत एका वृद्धाचा मृत्यू झालाय तर १३ जण जखमी झाले आहेत.

