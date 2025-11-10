श्रीनाथ केसरी स्पर्धेवेळी बैलगाड्या उधळल्या, गर्दीत घुसल्या; वृद्धाचा मृत्यू, १३ जखमी

Bullock Cart Race: सांगलीत बोरगाव इथं रविवारी सर्वात मोठ्या अशा बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांनी श्रीनाथ केसरी स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेत हेलिकॉप्टर बैज्या आणि ब्रेक फेल या बैलजोडीनं पहिल्या क्रमांकाचं फॉर्च्युनरचं बक्षीस पटकावलं. या स्पर्धेसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. यात बैल उधळल्यानं चेंगराचेंगरीत एका वृद्धाचा मृत्यू झालाय तर १३ जण जखमी झाले आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती असी की, श्रीनाथ केसरी शर्यतीत आदत गटातली शर्यत सुरू होती. यावेळी गर्दीच्या दिशेनं तीन-चार बैलगाड्या धावपट्टी सोडून उधळल्या. यामुळे शर्यत शौकिनांमध्ये गोंधळ उडाला आणि पळापळ सुरू झाली. रस्त्याकडेला चहा पित थांबलेल्या अंबाजी शेखू चव्हाण यांना जोराची धडक बसली. यात गंभीर जखमी होऊन अंबाजी यांचा जागीच मृत्यू झाला..हेलिकॉप्टर बैज्या - ब्रेक फेल जोडीनं जिंकली फॉर्च्युनर, पुढच्या वर्षी BMWचं असणार बक्षीस; चंद्रहार पाटलांची घोषणा.बोरगाव इथं रविवारी सकाळपासून शर्यत शौकिनांनी मोठी गर्दी केली होती. जवळपास चार किलोमीटर परिसरात शर्यतीसाठी आलेल्यांची वाहने थांबून होती. आदत गटाच्या शर्यतीवेळी धावपट्टीच्या शेजारी हजारो शर्यतशौकिन उभा होते. शर्यतीवेळी बैल बुजून ते उधळले आणि शर्यतशौकिनांच्या गर्दीत घुसले..बैलगाड्या उधळल्यानंतर त्यातल्या एका गाडीची धडक अंबाजी यांना बसली. त्यांच्या डोक्यात दुखापत झाली होती. यात गंभीर जखमी झालेल्या अंबाजी यांना उपचारासाठी नेण्यात आलं. मात्र उपचारावेळीच त्यांचा मृत्यू झाला. याशिवाय आणखी १३ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.