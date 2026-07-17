Maharashtra Politics : ...म्हणून जयंतराव एकत्र गेले असावेत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' भेटीवर चंद्रकांत पाटलांनी नेमकं काय गुपित उघड केलं?

सांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल आणि जयंत पाटील एकाचवेळी जाण्यामागे वेगळे काही कारण असेल असे वाटत नाही. त्यांचे काहीतरी सामायिक काम असेल. अन्यथा, कुणाला सोबत घेण्याबाबतचा प्रस्तावच आमच्यासमोर नाही, असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना (Devendra Fadnavis Sunil Tatkare Jayant Patil meeting) दिले. .ते म्हणाले, ‘देवेंद्र फडणवीस पहाटे तीनपर्यंत लोकांना भेटतात. त्यांच्याकडे मोठी जबाबदारी आहे. लोक काही ना काही कामे घेऊन जात असतात. त्यामुळे तटकरे, जयंतराव एकत्र गेले असावेत. आमच्यात कोअर कमिटी आहे. त्यात कुणाला घ्यायचे आहे का, यावर आधी चर्चा होते. मग, त्याचे चांगले काय, वाईट काय परिणाम यावर विचार होतो. त्याचा प्रस्ताव येतो; मग पुढे चर्चा जाते. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे का, याबद्दल माहिती नाही. कारण त्यासाठी कमिटीसमोर प्रस्ताव यावा लागतो. तसाही प्रस्ताव नाही.’.Miraj Assembly Constituency : 'मिरज मतदारसंघ खुला झाला तरी मी निवडणूक लढवणारच'; आमदार खाडेंच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण, राजकीय समीकरणे बदलणार?.शिवसेना उबाठा गटाकडून नागपुरात केल्या जाणाऱ्या रामरक्षा आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, ‘रामरक्षा म्हणायला त्यांना कारण लागतं. आम्ही रोजच म्हणतो. मी दररोज पिंडीवरचा अभिषेक करतोच. अतिशय एकाग्रपणे मी जप करतो. त्यांना श्रद्धेपेक्षा राजकारण करायचे आहे. एखाद्या देवळात चार कर्मचाऱ्यांनी घोटाळा केला, तर तो मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांपर्यंत कसा जातो? मी चोरीचे समर्थन करत नाही; मात्र त्यात राजकारण करू नये.’.Tukaram Mundhe : फरक पडतो... फक्त 'तुकाराम' लागतात! FDA आयुक्त मुंढेंचा राज्यभरात धडाका; गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाचे धाबे दणाणले, आता पुढचा नंबर कोणाचा?.विठ्ठलाला का अडचणीत आणता?कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटले आहे की, पंढरपुरात विठ्ठलाला साकडे घालणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत मोठी जबाबदारी मिळो आणि सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री बनाव्यात. याबाबत विचारले असता पाटील म्हणाले,‘असे साकडे घालून थोडेच काही होणार आहे. विठ्ठलाला का अडचणीत आणता. पाऊसपाणी, शेतकरी हिताची मागणी करा.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.