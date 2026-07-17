पश्चिम महाराष्ट्र

Maharashtra Politics : ...म्हणून जयंतराव एकत्र गेले असावेत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' भेटीवर चंद्रकांत पाटलांनी नेमकं काय गुपित उघड केलं?

Chandrakant Patil on Devendra Fadnavis meeting : देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे आणि जयंत पाटील यांच्या भेटीवरून सुरू असलेल्या चर्चांना चंद्रकांत पाटील यांनी पूर्णविराम दिला. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Devendra Fadnavis Sunil Tatkare Jayant Patil meeting

Devendra Fadnavis Sunil Tatkare Jayant Patil meeting

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल आणि जयंत पाटील एकाचवेळी जाण्यामागे वेगळे काही कारण असेल असे वाटत नाही. त्यांचे काहीतरी सामायिक काम असेल. अन्यथा, कुणाला सोबत घेण्याबाबतचा प्रस्तावच आमच्यासमोर नाही, असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना (Devendra Fadnavis Sunil Tatkare Jayant Patil meeting) दिले.

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