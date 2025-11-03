राजू शेट्टींना कन्नड भाषेतच बोलण्याचा आग्रह, मराठी बोलण्यास विरोध; कर्नाटकात शेतकरी नेत्याला बोलूच दिलं नाही, कन्नड संघटनांचा संताप

चिक्कोडी (जि. बेळगाव) : महाराष्ट्राचे माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी हे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी घटनास्थळी आले. त्यांनी बोलण्यास सुरुवात करताच कन्नड समर्थक संघटनांनी त्यांना कन्नड भाषेतच बोला, असा आग्रह धरला. यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि शेट्टी (Raju Shetti) न बोलताच माघारी परतले. यावेळी कन्नड समर्थक संघटना आणि राजू शेट्टी यांच्यात शाब्दिक वादही झाला..शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर मिळावा यासाठी अनेकवेळा संघर्ष करून व लोकसभेत आवाज उठविलेल्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांना ते शेतकऱ्यांचे नेते असून, त्यांना जात भाषा यांचे बंधन नसतानाही व त्यांच्या आंदोलनामुळे वेळोवेळी उसाला अधिक दर मिळालेल्या गोष्टींचा विसर यावेळी कर्नाटकातील शेतकरी आंदोलकांना झाला होता..Kolhapur Election : 'पदवीधर'ची बाजारात 'तुरी', महायुतीत वादाची 'धुरी'; मंत्री चंद्रकांत पाटील-हसन मुश्रीफ यांच्यात रंगला राजकीय कलगीतुरा.ज्या राजू शेट्टी यांच्यामुळे उसाची खरी किंमत कळाली, त्यांना मराठी भाषेत बोलण्यास मज्जाव करून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातही भाषिक वाद निर्माण करण्यात आला. यामुळे राजू शेट्टी यांच्या गटाच्या शेतकरी संघटनेतील शेतकऱ्यांना नाराज व्हावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.