Raju Shetty : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिकवरी चोरी आणि काटामारी यातही लक्ष घालावे

इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) - सरकारकडून बेकायदेशीर कपाती सुरू आहेत. साखर कारखान्यांमध्ये एआय तंत्रज्ञान आणण्याला आमचा विरोध नाही; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिकवरी चोरी आणि काटामारी यातही लक्ष घालावे. ५०० टनांपेक्षा जास्त ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी, म्हणजे काळा पैसा आणि गैरव्यवहार बाहेर येईल, असे आव्हान माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज येथे दिले..स्वाभिमानी'च्या २४ व्या ऊस परिषदेच्या निमित्ताने इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) येथे आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, 'काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रति टन २०० ते ३०० रुपये नुकसान होत आहे. सरकार ही जबाबदारी घेत नाही.वाढत्या रिकव्हरी आणि काटामारी चोरीवर सरकारने निर्बंध आणला पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या पैशातून सरकार बेकायदेशीर कपाती करत आहे. पूरग्रस्तांच्या नावाने १५ रुपये कापून त्यातील १० रुपये स्वतःकडे ठेवून सरकार दलाली करत आहे. ही रक्कम कारखान्यांकडून वसूल केली जाणार असली तरी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे..साडे २७ रुपये कपातीचा घाट सरकारने घातला असून आम्ही त्याला विरोध करू. ज्या साखर संघाने एफआरपीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली त्या साखर संघाला आम्ही शेतकऱ्यांनी वर्गणी का द्यायची हे? एफआरपीचा खटला स्वाभिमानीने जिंकला. त्या निर्णयाचा आदर करून सरकारकडून कारखान्यांना आदेश जायला हवा होता; मात्र साखर संघ आणि सरकार दोघेही न्यायालयात गेले..सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने न राहता उच्च न्यायालयात आदेशाला स्थगिती मागितली; पण तीही फेटाळली गेली. त्यामुळे कायदेशीररित्या मागील वर्षाच्या रिकव्हरीच्या आधारावर एफआरपीची रक्कम द्यावीच लागणार आहे. शिवाय गेल्या तीन वर्षात ज्या कारखान्यांनी तुकड्या तुकड्यात एफआरपी दिली आहे, त्यांनाही व्याजासह ही रक्कम द्यावी लागणार आहे.".ते म्हणाले, 'एआय तंत्रज्ञान आणण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. कारखान्यांनी गाळपक्षमता जाणीवपूर्वक वाढवून दाखवली आहे. आमचा तंत्रज्ञानाला विरोध नाही; परंतु ते एकांगी आणि ठराविक लोकांच्या फायद्याचे असू नये ही आमची भूमिका आहे. साखरेचा दर पुढे गेला आहे, परंतु ऊसदर तिथेच आहे. त्याला जबाबदार ही काटामारी आणि रिकवरी चोरी आहे..हा सगळा काळा पैसा बगलबच्चांच्या नावाने व्यवहार केला जातो. गोवंशहत्या कायद्याच्या बाबतीत सरकारने तत्काळ कायद्यात दुरुस्ती करायला पाहिजे. जनावरांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कपातीसाठी काही कारखाने शेतकऱ्यांची परस्पर संमती घेत आहेत; मात्र आम्ही त्यालाही आव्हान देऊ. यावर्षीचा कारखाना ८५ दिवसही चालेल की नाही, अशी परिस्थिती आहे..सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना ऊस घालवण्याची गडबड करू नये. शासनाची सर्वांना सोलर ही भूमिका चुकीची आहे. मुख्यमंत्री स्वतः आग्रही आहेत, ऊर्जा खाते त्यांच्याकडेच आहे. अदानीसारख्या उद्योजकांचा फायदा करून देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.' भागवत जाधव, ऍड. शमसुद्दीन संदे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होतेस्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सक्षम कार्यकर्ते असतील अशा ठिकाणी त्यांना उमेदवारी मिळवून देऊन निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असेही ते म्हणाले..