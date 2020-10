बेळगावात दसरा व विजया दशमी पारंपारीक पध्दतीने साजरी मात्र कार्यकर्त्यांमधुन नाराजी

बेळगाव : शहर आणि परिसरात रविवारी दसरा व विजया दशमी पारंपारीक पध्दतीने साजरी करण्यात आली. तसेच सिमोल्लंघनाचा कार्यक्रमही मानकरी व शहर देवस्थान मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित पार पडला. मात्र प्रशासनाने मिरवणुक काढण्यास निर्बंध घातल्याने अनेक ठिकाणी मिरवणुक काढण्यावरुन पोलीस व कार्यकर्ते यांच्यात वादावादीचे प्रकार घडले. त्यामुळे काही ठिकाणी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. तरीही सोन घ्या सोन्यासारख रहा आणि कोरोनाला दुर सारा अशी एकमेंकाना शुभेच्छा देत शहर आणि परिसरात दसरा मोठ्‌या उत्साहात साजरा करण्यात आला. दरवर्षी शहर परिसरात सिमोल्लंघन मोठ्‌या उत्साहात केले जाते. परंतु यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाचा दसरा व सीमोल्लंघन साध्या पद्धतीने व नियम पाळून साजरा करण्याचे आवाहन बेळगाव शहर देवस्थान मंडळातर्फे पत्रकाद्वारे करण्यात आले होते. त्यामुळे ज्योती महाविद्यालय येथील मैदानावर सीमोल्लंघनांचा कार्यक्रम पार पडला. चव्हाट गल्ली येथील मानाची सासनकाठी व नंदी आल्यानंतर त्यांचे शहर देवस्थान मंडळाच्या मंडळाच्यावतीने पूजन करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्ष रणजीत चव्हाण पाटील, आमदार अनिल बेनके, परशराम माळी, राम सेनेचे रमाकांत कोंडुसकर, यांच्यासह पदाधिकारी, मानकरी, चव्हाट गल्ली येथील पंच व नेमस्थ मंडळींच्या उपस्थितीत शस्त्र पूजन व आपट्‌यांची पानांची पुजा करण्यात आली व त्यांनतर सोने लुटण्यास सुरुवात झाली. मात्र यावेळी लोकांनी या ठिकाणी गर्दी करू नये याकडे विषेश लक्ष देण्यात आले. तसेच सिमोल्लंघनाचा कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर शहराच्या विविध भागातील स्थानिक पंच व मानकरी यांच्या उपस्थितीत विविध मंदिरामध्ये पुजा व इतर कार्यक्रम करण्यात आले. कॅंप येथे दरवर्षी काढण्यात येणारी ऐतिहासीक मिरवणुक यावेळी साध्या पध्दतीने काढण्यात आली. मात्र मिरवणुकीवेळी कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. तसेच मिरवणुकीवेळी देवीच्या मुर्तीला आकर्षक सजावट करण्यात आली होती त्यामुळे मिरवणुक पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती. कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर यावेळी शहर आणि परिसरात नवरात्रोत्सवात सर्व कार्यक्रम सामाजिक अंतर राखुन करावे लागले तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमांवरही बंदी होती. तरीही नागरीकांनी कोरोनाचे भय दुर सारीत दसरा शांततेत व उत्साहात साजरा केला आहे. हेही वाचा- दोन तासांच्या थरारानतंर दोनशे फुट खोल दरीतुन श्रीकांतला बाहेर काढण्यात आले यश - दरवर्षी सिमोल्लंघनाच्यावेळी ज्योती महाविद्यालयाच्या मैदानावर मोठ्‌या प्रमाणात गर्दी होत असते. परंतु यावेळी, सिमोल्लंघनचा कार्यक्रम सुरु असताना व त्यानंतर मैदानावर जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे पोलीस व नागरीक यांच्यात वाद निर्माण होत होता. तसेच शहराच्या विविध भागातील दुर्गामाता मुर्ती विसर्जन करण्यासाठी घेऊन जात असताना वेळ झाला आहे. असे सांगुन पोलीस गडबड करीत होते. त्यामुळेही कार्यकर्त्यांमधुन नाराजी व्यक्‍त झाली. संपादन - अर्चना बनगे

