Digital Election : रील्सपासून एआयपर्यंत! गावाकुसात पोहोचलं राजकारणाचं नवं शस्त्र; निवडणूकीचा बदलला चेहरामोहरा

सांगली : मोबाईल सुरू झाला की धडाधड 'रील्स' समोर येतात. 'फेसबुक', 'इन्स्टाग्राम' उघडलं की उमेदवारांचे प्रचार व्हिडिओ, गाणी, घोषणा... एकाहून एक सरस आणि प्रभावी. 'मतदारांनी विचार केलाच पाहिजे,' असा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न या माध्यमांतून होत आहे..पक्षाच्या एखाद्या कार्यकर्त्याला फोन केला, की लगेच मेसेज येतो. सारी माहिती हाताशी. अधून-मधून मोबाईलवर कॉल येतो आणि रेकॉर्डिंग सुरू होते. मतदानाचे आवाहन केले जाते. अलीकडच्या काळात प्रचार अधिक गतिमान व परिणामकारक करण्यासाठी नव्या तंत्राचा, नव्या मंत्राचा वापर वाढला आहे. हे तंत्र आता शहरापुरते न राहता थेट गावकुसात पोहोचले आहे. या निवडणुकीत पारंपरिक सभांपेक्षा डिजिटल प्रचारानेच वेग पकडल्याचे चित्र आहे..घरोघरी प्रचार मागे, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स पुढे! बीएमसी निवडणुकीत प्रचाराचे डिजिटल रूप; व्हॉट्सअॅप ठरतेय उमेदवारांचे मुख्य अस्त्र .'रील्स'चा धुमाकूळयंदा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी 'रील्स' आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात नेत्यांचे व्हिडिओ, त्यावर मराठी गाणी, संवादांचे तुकडे वापरून प्रचारात रंग भरला जात आहे. भाषणांच्या छोट्या-छोट्य प्रभावी 'क्लिप्स' तयार करून त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार केला जातोय..या स्पर्धेत कार्यकर्तेही मागे नाहीत. प्रचारासाठी स्वतंत्र डिजिटल टीम कार्यरत आहेत. पक्षांकडून वॉर रूम सुरू करण्यात आल्या असून उमेदवारांना आवश्यक साहित्य पुरवले जात आहे. अनेक डिजिटल कंपन्यांनी थेट उमेदवारांचे प्रचार कंत्राट स्वीकारले आहे..Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा निवडणुकीत अपक्षांची 'जूट'; १४ प्रभागांत पॅनल उभे करून पक्षांसमोर मोठे आव्हान.फोननंतर 'एसएमएस'उमेदवार, त्यांचे नातेवाइक आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांनी एसएमएस सिस्टिम सुरू केली आहे. यापैकी कुणालाही फोन करून संभाषण झाले की लगेच त्या मतदाराच्या मोबाईलवर एसएमएस पोहोचतो. त्यामध्ये उमेदवाराचे नाव, पक्ष, निवडणूक चिन्ह, मतदानाची तारीख आणि मतदानाचे आवाहन असते..शास्त्रोक्त प्रचारकनेत्याचा किंवा उमेदवाराचा एखादा कार्यकर्ता आपल्या भागात, गावात, गल्लीत किंवा भावकीत प्रभावी असतो. त्यामुळे 'सारे मतदार माझ्याच पाठीशी आहेत,' असा त्याचा ठाम विश्वास असतो. 'माझा शंभरचा गठ्ठा हलू देत नाही,' असे छातीठोक दावे केले जातात. मात्र मतमोजणीनंतर अनेकदा ही गणिते चुकल्याचे दिसून येते आणि तोवर उमेदवाराचा बाजार उठलेला असतो..याच पार्श्वभूमीवर अलीकडे पक्ष आणि काही उमेदवारांनी शास्त्रोक्त प्रचारकांना कामाला लावले आहे. ही टीम घरोघरी जाऊन मतदारांशी संवाद साधते, उमेदवाराची भूमिका समजावून सांगते, मतदारांचा कल जाणून घेते आणि त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करते. त्याआधारे प्रत्यक्षात किती जनाधार आहे, मतांचा कल कुणाकडे आहे, याचा अचूक अंदाज पक्ष व उमेदवारांना येतो. या टीममध्ये मुलींची संख्या अधिक असणे, हे विशेष ठरत आहे..सर्वेक्षणावर भरभाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांच्या स्वतंत्र सर्वेक्षण यंत्रणा कार्यरत आहेत. याशिवाय काही खासगी संस्था प्रत्यक्ष मैदानात उतरून सर्वेक्षण करत आहेत. किती सॅम्पल घ्यायचे, कुठून घ्यायचे, कोणते प्रवर्ग निवडायचे, वयोगट काय असावा... .या सर्व बाबींचा बारकाईने अभ्यास करून सर्वेक्षण केले जाते. त्यामुळे उमेदवारांना आपले बलस्थान आणि कमजोरी यांचा नेमका अंदाज मिळतो. ए.आय.चा प्रभाव आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर प्रचारात झपाट्याने वाढत आहे. विकासकामांचे सादरीकरण, जाहीरनामा, व्हिडिओ निर्मिती यासाठी हे तंत्र अधिक प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे कमी वेळात अधिक परिणाम साधण्याचा प्रयत्न राजकीय प्रचारात स्पष्टपणे दिसून येत आहे..