Sangli News: दहा ग्राम सोन्यासाठी मोजावे लागतात पन्नास टन उसाचे पैसे; शेतकऱ्यांना मुलीच्या लग्नात मंगळसुत्र खरेदी करणेही झाले जिकिरीचे!

-शिवकुमार पाटील किल्लेमच्छिंद्रगड (जि. सांगली): देशात सोन्याने चांगलीच झळाळी घेतली असून एक तोळा (१० ग्राम) सोन्याची किंमत एक एकरात पिकणाऱ्या पन्नास टन ऊसाइतकी म्हणजेच सुमारे एक लाख पन्नास रुपये ते एक लाख साठ हजार रुपये इतकी झाली आहे. त्यामुळे ऐन लग्न सराईत शेतकऱ्यास आपल्या मुलीच्या लग्नात मंगळसुत्र खरेदी करणेही जिकिरीचे होऊन बसले आहे..एकरी सरासरी पन्नास टन ऊस उत्पादन गृहीत धरले तर एक टन ऊस पिकास साडे तीन हजार रुपये इतका दर मिळतो, त्याउलट एक ग्रॅम सोन्यास पंधरा ते सोळा हजार रुपये मोजावे लागतात जे पाच टन ऊसच्या किमती इतके असतात. तर दहा ग्राम सोन्यासाठी एक लाख पन्नास हजार ते एक लाख साठ हजार रुपये मोजावे लागतात. ही किंमत एक एकरात पिकणाऱ्या पन्नास टन उस रकमेइतकी असल्याने मुलीच्या लग्नात मणिमंगळसुत्र खरेदी करण्यासाठीही शेतकरी हतबल झाला आहे..उपवर मुलगी घरी ठेवता येत नसल्याने शेतकरी बँकांच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालला असल्याचे दिसून येत आहे. बँका आणि भांडवलदार मालामाल आणि शेतकरी मात्र कंगाल असे चित्र निर्माण होत चालले आहे. सोन्याचे दर कमी झाले नाहीत तर उस उत्पादन खर्च वजा जाता शेतकऱ्यास १० ग्राम सोन्यासाठी बँकांचे घेतलेले कर्ज व्याजासह फेडण्यासाठी किमान पाच वर्ष लागू शकतात. पाच वर्ष घाम गाळून जर दहा ग्राम सोने मिळणार असेल तर शेतकऱ्याचे जगणे मुश्किल होणार आहे. याचाही विचार होऊन सरकारने गरीब शेतकऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी मणी मंगळसुत्र खरेदी करण्यासाठी किमान एक तोळा सोन्यासाठी आर्थिक अनुदान देणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे..एक तोळा सोने खरेदी करण्यासाठी लग्न खर्च म्हणून दीड लाख रुपये कर्ज घेतले तर ते पाच वर्षात व्याजासह दोन लाख चाळीस रुपये परतफेड करावे लागतात. म्हणजेच कर्ज काढून सोने खरेदी केले तर ते दोन लाख चाळीस हजार रुपये तोळा या दरात पडते..कर्ज तीन वर्ष थकित गेल्यास कर्जाची रक्कम दामदुपट होते. कर्जाची नियमित परतफेड न केल्यास सहकार अधिनियमातील कलम १०१ च्या तरतुदीनुसार सक्तीची वसुली करण्यास सुरवात केली जाते. तारण दिलेली स्थावर मालमत्ता लिलावात काढून एकरकमी वसुली केली जाते..