प्रार्थनास्थळात थांबलेले परराज्यांतील 11 जण धरले, गुन्हे दाखल

नगर : बुरुडगाव रस्त्यावरील प्रार्थनास्थळावर छापा घालून पोलिसांनी परराज्यांतील 11 जणांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांना आश्रय दिल्याप्रकरणी कोतवाली पोलिसांनी मन्सूर टायरवाले, डॉ. गुलफाम, नसीर शेख (सर्व रा. बुरुडगाव रस्ता, नगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व आस्थापना बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, संचारबंदी आणि जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय साथरोग अधिनियमानुसार कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कोतवाली पोलिस बुरुडगाव रस्ता परिसरात पेट्रोलिंग करीत असताना पोलिस निरीक्षक विकास वाघ यांना मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी प्रार्थनास्थळावर छापा घातला असता, तेथे परप्रांतीय 11 जण आढळून आले. पोलिसांनी चौकशी केली असता, ते तेथे 26 मार्चपासून राहत असल्याचे समोर आले. नसीर शेख यांच्या सांगण्यावरून मन्सूर टायरवाले व डॉ. गुलफाम यांनी त्यांना आश्रय दिला होता. पोलिस कॉन्स्टेबल तन्वीर शेख यांच्या फिर्यादीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दरम्यान, त्या 11 नागरिकांना जिल्हा रुग्णालयात निरीक्षणात ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या स्रावाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

