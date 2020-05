बेळगावातील फुल विक्रेत्यांवर आर्थिक संकट 

बेळगाव ः विवाह समारंभाला मर्यादा, मंदिरांना कुलूप व मोठ मोठ्या समारंभांना परवानगी नसल्याने फुल विक्रेत्यांच्या समस्येत वाढच होत आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून उघडली आहेत, व्यवसाय तोट्यात गेला आहे. दिवसाला 15 हजार रुपये होणारा व्यवसाय अवघ्या दोन ते तीन हजारांवर आल्याने फुल विक्रेत्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. यामुळे फुल विक्रेत्यांकडेही सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. फुल विक्रेत्यांचे बेळगाव शहरात मोठे सुमारे 50 स्टॉल्स आहेत. तर सुमारे पाचशे लहान फुल विक्रेते आहेत. लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून व्यवसाय बंदच आहे. तर गेल्या आठ दिवसांपासून व्यवसायास परवानगी मिळाली असली तरी ग्राहक नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. लहान फुल विक्रेत्याकडे हार व किरकोळ फुले तर मोठ्या स्टॉलधारकांकडे हार, बुके, गुलाब फुले आदी मिळतात. प्रत्येक व्यापाऱ्याकडे तीन ते पाच कामगार असतात, त्यांच्याही पगाराची समस्या निर्माण झाली आहे. बेळगाव शहरात रामदेव हॉटेल, रामदेव गल्ली, कॉलेज रोड, आरपीडी कॉर्नर, टिळकवाडी आदी परिसरात हे विक्रेते आहेत. बुके व हारासाठी लागणारी फुले यापूर्वी बंगळूर, कोल्हापूर, मिरज, हुबळी आदी ठिकाणाहून येत होती. मात्र, काही ठिकाणी बंद असल्याने सध्या फक्त हुबळीहून फुले येत आहेत. ऐन विवाहांच्या हंगामामध्येच व्यवसाय बंद झाल्याने मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. सध्या मंदिरेही बंद असल्याने फुलांची मागणीही घटली आहे.

फुल विक्रेत्यांवर शेतकरी आणि बुरूड व्यवसाय करणारेही अवलंबून आहेत, मात्र सध्या फुल विक्रेत्यांचाच व्यवसाय बंद असल्याने व्यवसायिकांच्या समस्येत आणखीनच भर पडली आहे. व्यवसाय दोन महिन्यांपासून बंद दोन महिन्यांपासून बंद असलेला व्यवसाय गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू आहे, मात्र ग्राहकच नसल्याने आर्थिक संकट कोसळले आहे. यामुळे सरकारने आमच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत फुल विक्रेते एम. जी. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केले.

Web Title: Financial crisis on florists in Belgaum