Gokul Protest : 'गोकुळ' वरुन कोल्हापुरात रणकंदन! शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात संघर्ष मोर्चा, गावागावांतून हजारो मोर्चेकरी दाखल

Kolhapur Gokul Protest: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता चांगलाच पेटला असून, त्याचे पडसाद कोल्हापूरपासून मुंबई ते दिल्लीपर्यंत उमटू लागले आहेत. शासनाच्या एका अध्यादेशाच्या माध्यमातून गोकुळमध्ये चार ते पाच शासननियुक्त संचालक आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. यातील चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक महायुतीच्या बाजूने जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. याच निर्णयाच्या विरोधात आज (सोमवारी) कोल्हापुरात सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वात संघर्ष मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी गावागावांतून हजारो लोक कोल्हापूरमध्ये जमा होऊ लागले आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .दिवाळीचा सण सुरू असतानाही या मोर्चासाठी पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्याच्या विविध भागांतून नागरिक, शेतकरी आणि दूध उत्पादक कोल्हापुरात दाखल होत आहेत. गावागावांतून ट्रॅक्टर, बस आणि खासगी वाहनांनी मोर्चेकरी येत असून, दसरा चौक परिसरात मोठी गर्दी जमू लागली आहे. आमदार सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह विविध नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी फॉर्म्युला द्या, हसन मुश्रीफांची सतेज पाटलांना ऑफर; नेमकं काय म्हणाले?.या मोर्चातील बॅनर आणि फलक विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहेत. भाजपचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा दाखला देत एका फलकावर, 'एक खासदार कमी होता म्हणून राजीनामा देणारे अटलजी कुठे? आणि एक संचालक कमी आहे म्हणून चार संचालक नियुक्त करणारे कुठे?' असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, 'गोकुळचा निर्णय बघितला आणि वाटलं, इंग्रज आणि यांच्यात फरक काय राहिला? भारत स्वतंत्र करण्याची वेळ आलीये,' अशा आशयाचा मजकूरही फलकावर झळकत आहे..कोल्हापुरी पायताणाने वेधले लक्षमोर्चासाठी कोल्हापुरी चप्पल अर्थात पायताणही प्रतीकात्मक स्वरूपात आणण्यात आले आहे. शासनाच्या निर्णयाविरोधातील संताप व्यक्त करण्यासाठी विविध प्रकारचे फलक तयार करण्यात आले असून, दसरा चौकातील वातावरण घोषणांनी दुमदुमले आहे..गोकुळ हा केवळ दूध संघ नसून कोल्हापूरच्या शेतकरी आणि दूध उत्पादकांच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून संघाची सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाही मूल्यांवर घाला असल्याचा आरोप मोर्चाच्या आयोजकांनी केला आहे. या अध्यादेशामुळे निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचे अधिकार कमी होतील आणि दूध उत्पादकांचा आवाज दाबला जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दसरा चौक आणि परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. ठिकठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले असून, वाहतुकीतही बदल करण्यात आले आहेत. शासनाने अध्यादेश मागे घेऊन गोकुळची स्वायत्तता अबाधित ठेवावी, ही मोर्चेकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.