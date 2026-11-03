पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Bank Election पडळकरांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचा फोन, तर सदाभाऊ खोत यांनी खांद्यावर उचलून घेत केला जल्लोष

Sangli Bank Election सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांनी दणदणित विजय मिळवला. या विजयानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पडळकरांना फोन करून अभिनंदन केलं.
Sangli Bank Election

Sangli Bank Election

Esakal

सूरज यादव
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सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन करून पडळकर यांचे विजयाबद्दल अभिनंदन केलं. तर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पडळकर यांना चक्क खांद्यावर उचलून घेत जल्लोष केला. या विजयानंतर सांगलीतील राजकीय वर्तुळात पडळकर यांच्या विजयाची चर्चा सुरू झाली आहे.

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