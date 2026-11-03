Sangli Bank Election पडळकरांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचा फोन, तर सदाभाऊ खोत यांनी खांद्यावर उचलून घेत केला जल्लोष

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन करून पडळकर यांचे विजयाबद्दल अभिनंदन केलं. तर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पडळकर यांना चक्क खांद्यावर उचलून घेत जल्लोष केला. या विजयानंतर सांगलीतील राजकीय वर्तुळात पडळकर यांच्या विजयाची चर्चा सुरू झाली आहे..जत सोसायटी गटातून गोपीचंद पडळकर यांनी ५४ मतांनी विजय मिळवला. त्यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनोद पवार यांचा पराभव केला. या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचेच नव्हे, तर राज्याचेही लक्ष लागले होते. सर्वपक्षीय पातळीवर ही निवडणूक होत असताना पडळकर यांच्यासह सहा जागांसाठी मतदान झाले होते. त्यात पडळकर यांच्या विजयाकडे विशेष लक्ष होते..Sangli District Bank Election Result : सांगलीच्या राजकारणात मोठा उलटफेर! जतमध्ये विरोधकांचा 'करेक्ट कार्यक्रम'; अटीतटीच्या लढतीत 54 मते घेत गोपीचंद पडळकरांनी मारली बाजी.निकाल जाहीर होताच मिरज येथील मतदान केंद्राबाहेर पडळकर समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. याचवेळी आमदार सदाभाऊ खोत यांचीही तिथे एंट्री झाली. त्यांनी आनंद व्यक्त करत गोपीचंद पडळकर यांना थेट खांद्यावर उचलून घेतले आणि मतदान केंद्राबाहेर आणले. या जल्लोषादरम्यान पडळकर यांनी डोळ्यांवर गॉगल चढवला आणि डॉन गाण्यावर ठेका धरला. या विजयाचा आनंद समर्थकांनीही मोठ्या उत्साहात साजरा केला..दरम्यान, विजय मिळवल्यानंतर गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावरही खोचक टीका केली. जतच्या जनतेने टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम केला, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील या विजयामुळे पडळकर समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा फोन आणि सदाभाऊ खोत यांनी केलेला जल्लोष या दोन्ही गोष्टी विजयाच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.